Án mạng trong công trường ngày giáp Tết

Trung QuốcNhóm công nhân đang gấp rút hoàn thành tòa nhà cao tầng trước khi lĩnh lương về quê thì một xác người bất ngờ được vớt lên từ giếng thang máy.

Hôm đó là ngày 10/1/2013, tại một công trường xây dựng huyện Thường Hưng, tỉnh Chiết Giang. Nhận được điện thoại báo lúc 11h giờ trưa, cảnh sát lập tức có mặt.

Giếng thang máy là phần không gian thẳng đứng từ tầng thượng xuống tận tầng hầm để thang máy có thể hoạt động lên xuống. Đối với các công trình đang xây dựng, đây là khu vực nguy hiểm nên đều có các biện pháp bảo đảm an toàn nghiêm ngặt.

Khi cảnh sát đến nơi, cửa thang máy các tầng đều được bịt lại bằng ván gỗ, công nhân thường sẽ không thể ngã xuống. Nhưng trên các giá sắt và thiết bị dưới đáy giếng lại có thi thể một nam thanh niên và một chiếc khoan điện. Trên người nam thanh niên còn có một sợi dây an toàn bằng nilon màu trắng đã bị đứt. Điều này có nghĩa không phải nạn nhân sơ ý bị ngã xuống giếng, mà là một tai nạn lao động.

Khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện nạn nhân đã chết từ ít nhất 12 tiếng trước khi rơi từ trên cao xuống. Người phát hiện nạn nhân là công nhân lắp đặt các thiết bị ở phần dưới cùng của giếng này. Theo giờ làm việc bình thường, người này phải đến làm từ 7h sáng, vậy tại sao đến 11h trưa người phụ trách công trường mới báo cảnh sát?

Thì ra công nhân này đã phát hiện có người ngã chết từ 7h sáng và báo cho quản lý. Nhưng quản lý sợ bị phạt vì không đủ các biện pháp đảm bảo an toàn xây dựng nên đã trì hoãn hơn ba tiếng, để cho người lắp ván gỗ bịt cửa thang máy tất cả các tầng rồi mới báo cảnh sát.

Việc xác minh thân phận nạn nhân tưởng như rất dễ dàng, nhưng không ngờ, tất cả công nhân xây dựng và cả quản lý đều không biết người này là ai, cũng chưa từng thấy người này đến làm việc. Cảnh sát cho rằng có thể ban quản lý khai không quen nạn nhan để từ chối bồi thường, nhưng kết quả điều tra tiếp theo xác nhận đây là một người lạ.

Một ngày sau, một người đàn ông tên Trần Hiếu Quốc, người Tứ Xuyên, làm nghề cai xây dựng, tìm đến cơ quan điều tra. Anh này khai báo, mỗi khi công trình anh tham gia thi công có mảng việc khoan, hàn, cắt bê tông, Quốc đều nhận cho em họ là Nê Binh làm.

Anh ta nói thời gian trước em mình có đến đây làm thời vụ. Vài hôm trước Binh nói với Quốc là phải đi đòi tiền công, đến giờ vẫn chưa về phòng trọ. Quốc nghe nói ở công trường này xảy ra tai nạn chết người, nên tìm đến xem nạn nhân có phải em họ mình hay không. Kết quả đúng là vậy.

Cảnh sát xem xét tất cả các tầng trong tòa nhà, phát hiện rất có thể nạn nhân rơi từ tầng trên cùng xuống. Trong căn phòng đối diện với thang máy có rất nhiều dấu giầy, phía dưới bên trong cửa có một ống sắt to nằm ngang, được xác định là dùng để cố định đầu bên trên của dây an toàn, nhưng sau đó dây an toàn đã bị đứt nên nạn nhân rơi xuống.

Độ dài của dây an toàn vừa đủ để kéo từ cửa phòng đối diện với thang máy xuống hơn một mét dưới cửa thang máy. Chiếc khoan được tìm thấy dưới đáy giếng cho thấy công việc của nạn nhân chính là khoan lỗ trên thành giếng.

Rất nhiều chi tiết cho thấy đây là một vụ tai nạn lao động bình thường, nhưng cảnh sát vẫn phát hiện những điểm bất thường. Trên thành giếng chưa có một lỗ khoan nào, mũi khoan cũng không phải cỡ dùng để khoan lỗ lắp thiết bị của thang máy.

Sợi dây nilon dùng làm dây an toàn còn mới, to bằng ngón tay, có thể chịu được trọng lượng hàng trăm kg. Vết đứt tương đối bằng phẳng, giống bị cắt hơn là đứt tự nhiên. Ngoài ban công tầng cao nhất có một chiếc túi nylon màu đỏ đựng một số công cụ nhỏ như tua vít, kìm, bên cạnh có hai chiếc bao tay khác loại.

Camera ngoài công trường ghi lại hình ảnh nạn nhân xách túi nilon đỏ đi về phía công trường cùng một người mặc đồ đen. Chất lượng hình ảnh rất kém, nhưng vẫn có thể thấy người mặc đồ đen rất giống Quốc.

Quốc ở trọ cùng Binh và hai công nhân khác. Cảnh sát yêu cầu Quốc dẫn về phòng trọ xem xét. Trên xe đi về phòng trọ, cảnh sát thấy Quốc nhắn tin cho ai đó, sau đó gọi điện, nói bằng tiếng địa phương Tứ Xuyên, đại ý là lát nữa có người đến hỏi, cứ trả lời như tin nhắn tôi vừa gửi. Vấn đề là trên xe lại có một cảnh sát từng công tác tại Tứ Xuyên nên nghe hiểu nội dung Quốc nói.

Cảnh sát yêu cầu Quốc cho xem tin nhắn vừa gửi thì tin nhắn đã bị xóa. Trong điện thoại của công nhân cùng phòng trọ, cảnh sát tìm được nội dung tin nhắn này. Quốc dặn người này nói Binh là em họ mình, đến công trường đòi tiền. Anh ta cũng dặn bạn nói trước đó mình vào thành phố có việc, khi được người bạn kể về vụ tai nạn ở công trường thì Quốc mới về.

Thì ra Quốc và Binh không hề có quan hệ họ hàng mà chỉ trọ cùng nhau, quan hệ thân thiết. Binh thường đi đánh bạc nên quen biết nhiều người. Thời gian trước Binh rủ Quốc rót tiền vào sới bạc để cho các con bạc vay nặng lãi. Quốc đưa cho Binh 100 nghìn tệ, một tháng sau Binh trả Quốc 20 nghìn tiền lãi.

Thấy ngon ăn, Quốc tiếp tục đưa cho Binh thêm 300 nghìn tệ nhưng sau đó không thấy Binh trả tiền tiếp. Quốc muốn rút lại thì Binh nói chủ sới bạc đã bị bắt, bây giờ chỉ còn cách đưa thêm cho Binh 100 nghìn để bảo lãnh cho chủ sới bạc ra ngoài rồi tính tiếp. Quốc lại cắn răng đưa thêm cho Binh số tiền này. Đây đều là tiền anh ta cầm hộ công nhân, thợ xây.

Sắp Tết, công nhân lũ lượt đến đòi tiền lương. Quốc không lấy đâu ra tiền để trả, càng nghĩ càng muốn giết Binh, chợt nghĩ ra cách làm giả tai nạn lao động để đòi bồi thường.

Sau khi đến công trường gần nhà nghiên cứu tình hình, chiều 9/1 Quốc bảo Binh đến khoan tường lắp thiết bị thang máy. Nhân lúc mọi người không để ý, Quốc dẫn Binh lên tầng cao nhất, lừa Binh dùng dây bảo hiểm tụt xuống giếng thang máy rồi cắt dây. Thấy không ai phát hiện, Quốc phi tang các bằng chứng rồi bắt xe vào thành phố tạo bằng chứng ngoại phạm, hôm sau quay lại giả vờ là anh họ của Binh để đòi tiền bồi thường.

