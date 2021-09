Án mạng sau tiệc nhậu trong nhà trọ

Hải DươngĐỗ Minh Thành và Nguyễn Quang Mùi mâu thuẫn trong lúc uống rượu, một người bị chém chết.

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ hình sự Đỗ Minh Thành (42 tuổi, ở khu 4, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Đô Minh Thành bị bắt với cáo buộc sát hại anh Mùi. Ảnh: CTV

Theo điều tra, khoảng 19h ngày 6/9, Thành đến phòng trọ của Nguyễn Quang Mùi (30 tuổi, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà) uống rượu cùng Đinh Duy Đán (45 tuổi, Hải Dương), Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi, Nghệ An), Nguyễn Hồng Quang (53 tuổi, Bắc Giang) và Đào Thị Duyên (27 tuổi, bạn gái Mùi).

Thành, Quang và Mùi xảy ra mâu thuẫn liên quan thanh toán tiền công. Anh Mùi dùng dao chém Thành gây thương tích, khâu 8 mũi.

20h cùng ngày, sau khi băng bó vết thương, Thành cầm dao phay đến gõ cửa nhà trọ, chém anh Mùi gây vết thương dài khoảng 16 cm ở cổ. Mùi tử vong trước khi vào bệnh viện cấp cứu.

Thành bỏ trốn, hôm sau ra Công an thành phố Hải Dương đầu thú. Nạn nhân và nghi can đều là lao động tự do, làm nghề cơ khí.

