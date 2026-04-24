Ăn hành tây có giúp tăng cường sinh lý nam?

Tôi nghe nói hành tây cải thiện sinh lý nam và khả năng sinh sản. Điều này có đúng không, nên dùng thế nào cho phù hợp? (Quang Đạt, 27 tuổi)

Trả lời:

Hành tây giàu chất xơ, vitamin, các hợp chất sinh học quercetin, kaempferol, anthocyanin... có thể bảo vệ tim mạch, tăng sức bền, ổn định tinh thần, hỗ trợ tăng cường sinh lý. Hợp chất quercetin giúp giảm tác động của gốc tự do lên tinh hoàn, góp phần bảo vệ tế bào Leydig - nơi sản xuất testosterone. Vì vậy, nồng độ testosterone được duy trì ổn định, giúp nam giới cải thiện sức mạnh cơ bắp, năng lượng, đời sống sinh lý.

Nam giới nên bổ sung hành tây vào thực đơn mỗi ngày để cải thiện sức khỏe. Ảnh: Bùi Thủy

Quercetin cùng các hợp chất polyphenol trong hành tây có khả năng thúc đẩy sản xuất nitric oxide giúp tăng cường lưu thông máu, cải thiện chức năng của mạch máu, giảm nguy cơ rối loạn cương dương. Vitamin C là chất chống oxy hóa trong thực phẩm còn có thể tác động tích cực đến số lượng, chất lượng tinh trùng.

Nam giới nên ăn ít nhất 3 củ hành mỗi tuần, kết hợp chế biến trong các món salad, xào, nướng và canh. Thực phẩm khi nấu chín có vị ngọt tự nhiên và dễ tiêu hóa. Hành tây sống có mùi mạnh, dễ gây đầy hơi, nam giới nên hạn chế ăn vào buổi tối.

Để cải thiện sức khỏe sinh lý lâu dài, cần duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia, thuốc lá, giảm căng thẳng... Bổ sung tinh chất từ thiên nhiên như eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp và tinh chất hàu đại dương... góp phần giúp cơ thể tăng cường sản sinh testosterone nội sinh và nitric oxide, cải thiện khả năng sinh lý.

Nam giới khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sinh lý hoặc sinh sản nên sớm đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để khám.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM