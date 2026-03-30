An Giang xây khu công nghiệp 4.800 tỷ đồng

Khu công nghiệp Vàm Cống rộng gần 200 ha, tổng vốn 4.800 tỷ đồng, định hướng trung tâm chế biến sâu và logistics giá trị cao, được khởi công chiều 30/3.

Dự án nằm ở cửa ngõ Đông Nam đô thị Long Xuyên, gần các tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây và Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, kết nối trực tiếp cảng Mỹ Thới, thuận lợi vận chuyển hàng hóa tới TP HCM, cảng Trần Đề và các trung tâm kinh tế lớn.

Phối cảnh dự án khu công nghiệp Vàm Cống. Ảnh: T&T Group

Khu công nghiệp được định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, chế biến lương thực – thực phẩm, nông thủy sản, logistics, điện – điện tử và công nghệ thông tin, kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 7.800 lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group, cho biết dự án được quy hoạch theo mô hình kinh tế gắn với sinh thái và công nghệ cao thế kỷ 21. Gần một phần tư diện tích dự án dành cho cây xanh, mặt nước nhằm tạo môi trường sản xuất bền vững.

Nghi thức khởi công dự án khu công nghiệp Vàm Cống. Ảnh: Ngọc Tài

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nói khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và thu hút thêm nhà đầu tư thứ cấp.

Sau sáp nhập với Kiên Giang, An Giang hiện có 5 khu công nghiệp đang hoạt động cùng một số dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

