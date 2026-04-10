Ăn gì tốt cho người đau mắt đỏ?

Người bị đau mắt đỏ nên ăn những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin A, C, E, kẽm, axit béo omega-3 để tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ giảm viêm.

Đau mắt đỏ là tình trạng viêm nhiễm ở lớp màng mỏng bao phủ lòng trắng và mặt trong mí mắt. Bệnh do nhiễm virus, vi khuẩn hoặc do dị ứng gây ra, thường đi kèm triệu chứng như đỏ mắt, chảy nước mắt, cộm và ngứa. Tiếp xúc với hóa chất, môi trường ô nhiễm hoặc bụi bẩn cũng gây kích ứng dẫn đến đau mắt đỏ.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bên cạnh điều trị theo chỉ định, người bệnh cần ăn uống cân đối. Dưới đây là 5 loại thực phẩm có thể hỗ trợ người bị đau mắt đỏ hồi phục nhanh.

Trứng

Lòng đỏ trứng cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho mắt như lutein, zeaxanthin, vitamin A, kẽm. Lutein, zeaxanthin giúp giảm viêm, bảo vệ võng mạc. Vitamin A duy trì ổn định độ dày giác mạc, giảm triệu chứng khô mắt, ngăn ngừa nhiễm trùng. Kẽm tăng cường hệ miễn dịch có thể giúp cơ thể chống lại vi khuẩn hoặc virus gây viêm kết mạc, từ đó thúc đẩy quá trình hồi phục. Người bệnh nên ăn trứng đã chín để phòng tránh nhiễm trùng trong thời gian mắc bệnh.

Cà rốt

Beta-carotene trong cà rốt khi vào cơ thể được chuyển hóa thành vitamin A, thúc đẩy sản xuất sắc tố rhodopsin - một loại protein nhạy cảm với ánh sáng, giúp mắt nhìn thấy trong điều kiện thiếu sáng. Vitamin A còn bảo vệ võng mạc khỏi tổn thương do các gốc tự do, tăng cường sức đề kháng cho mắt.

Ớt chuông

Ớt chuông giàu vitamin C và beta-caroten bổ trợ tốt cho sức khỏe mắt. Vitamin C có thể tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm. Beta-caroten chuyển hóa thành vitamin A, hỗ trợ duy trì sức khỏe giác mạc. Hai loại carotenoid là lutein và zeaxanthin trong ớt chuông góp phần tăng cường khả năng chống lại tác động của stress oxy hóa, thúc đẩy mắt hồi phục nhanh hơn sau viêm kết mạc.

Omega-3 có trong cá hồi giúp giảm viêm, giữ độ ẩm cho mắt. Ảnh: Quốc An

Cá hồi

Cá hồi giàu axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA có đặc tính kháng viêm, góp phần giảm các triệu chứng như đỏ mắt, sưng mắt, chảy nước mắt, đau nhức mắt. Ăn cá hồi thường xuyên giúp mắt duy trì độ ẩm, giảm khô mắt, cải thiện thị lực. Người đau mắt đỏ nên ăn cá hồi đã nấu chín như hấp, nấu cháo, áp chảo...

Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, hạt hướng dương, hạt chia, hạt lanh... giàu vitamin E, omega-3 và kẽm. Vitamin E hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào mắt, giảm sưng và tổn thương tại mắt. Omega-3 có đặc tính kháng viêm, giảm các triệu chứng phổ biến của bệnh. Kẽm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Đau mắt đỏ xảy ra ở nhiều độ tuổi, có thể lây lan thông qua tiếp xúc. Bác sĩ Tùng khuyên người bệnh cần lưu ý nghỉ ngơi nhiều, ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày. Rửa tay thường xuyên ít nhất 20 giây bằng xà phòng, nước sạch để loại bỏ vi khuẩn, virus gây bệnh, ngăn ngừa nguy cơ lây lan. Tránh dụi mắt hoặc chạm vào mắt bằng tay chưa rửa vì có thể làm tình trạng viêm nhiễm nặng. Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử để giảm mỏi mắt, khô mắt. Khi ra ngoài đường nên đeo kính râm, đội mũ có vành để bảo vệ mắt khỏi bức xạ cực tím từ ánh nắng mặt trời.

Người bệnh đau mắt đỏ kéo dài nên đến cơ sở y tế để bác sĩ hướng dẫn điều trị, tuân thủ chỉ định về sử dụng thuốc nhỏ mắt, kháng sinh đúng liều lượng và thời gian quy định. Không tự ý mua thuốc hoặc ngừng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Quốc An