An Du đạt giải 'Đại lý của năm' từ Mercedes-Benz Việt Nam

An Du nhận 19 giải thưởng tại lễ vinh danh Star Awards của Mercedes-Benz Việt Nam, trong đó có giải “Đại lý của năm”.

Tại lễ vinh danh Star Awards, Mercedes-Benz An Du đã chiếm lĩnh hàng loạt giải thưởng danh giá dành cho cá nhân và tập thể. Trong đó, An Du Hà Nội và An Du Đà Nẵng giành giải "Đại lý của năm" – giải thưởng quan trọng nhất trong hệ thống vinh danh Star Awards, dành cho đại lý có kết quả kinh doanh xuất sắc và chất lượng dịch vụ tốt nhất hệ thống.

Tập thể đại lý An Du tại lễ vinh danh của Mercedes-Benz Việt Nam. Ảnh: An Du.

An Du Quảng Ninh cũng đạt giải thưởng "Xưởng dịch vụ của năm" lần thứ hai liên tiếp, dù đại lý này mới hoạt động cuối năm 2019. Đây là giải thưởng dành cho xưởng dịch vụ đạt thành tích toàn diện, về doanh số, hiệu quả hoạt động, dịch vụ hậu mãi và chỉ số hài lòng của khách hàng.

Tại hạng mục dành cho cá nhân, đội ngũ An Du cũng đạt các giải thưởng xuất sắc nhất hệ thống như: Tư vấn bán hàng, Tư vấn dịch vụ, Chuyên gia sản phẩm, Trưởng phòng kinh doanh...

Để nhận những giải thưởng cao nhất từ Star Awards, hệ thống đại lý đã trải qua hàng ngàn cuộc khảo sát của Mercedes-Benz Việt Nam, phối hợp cùng các đối tác nghiên cứu thị trường độc lập, đa dạng hình thức kiểm thử, khách quan.

Bà Trần Thị Phương Mai- Chủ tịch HDQT và ông Bùi Đức Toàn - Phó TGĐ An Du Group. Ảnh: An Du.

Bà Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch HĐQT Mercedes-Benz An Du cho biết, thành tích trên là minh chứng cho sự đột phá, không ngừng nỗ lực của ban lãnh đạo và mỗi con người tại An Du, trong bối cảnh 2021 có nhiều biến động, ảnh hưởng đến nền kinh tế.

"Mercedes-Benz An Du luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm. Chúng tôi không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc, nhằm mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng", bà Phương Mai nói.

Vừa qua, trung tâm Service Center Quảng Ninh của An Du đã được Mercedes-Benz Việt Nam phê duyệt lên mô hình Autohaus theo chuẩn Mar2020 mới nhất toàn cầu. Đại lý này cũng vừa ra mắt chi nhánh mới, đặt tại TP Nhà Trang.

Trong tầm nhìn đến năm 2025, An Du đặt mục tiêu đứng số một về chất lượng dịch vụ, chiếm trên 30% thị phần của Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Tuấn Vũ