Ấn Độ xem xét xây công viên dược phẩm nửa tỷ USD ở Thanh Hóa

Thanh Hoá là một trong những địa phương vừa được nhà đầu tư Ấn Độ khảo sát để đầu tư Dự án công viên dược phẩm 500 triệu USD.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá thông tin, các nhà đầu tư Ấn Độ gồm đại diện các công ty SMS Pharmaceuticals LTD; Sri Avantika Contractor Ltd; Công ty TNHH Leaps and Bounds Consulting vừa đến địa phương để khảo sát, tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp dược phẩm.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng, các nhà đầu tư Ấn Độ và Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Đại An trở lại tỉnh.

Hiện Thanh Hoá là một trong số những địa phương được phía Ấn Độ lựa chọn kỹ để đầu tư dự án sau thời gian khảo sát nhiều nơi kể từ khi ý tưởng được đưa ra hồi cuối tháng 7/2021. Lúc này, các tỉnh Đà Nẵng, Long An, Hải Dương, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên... đã trao đổi trực tiếp với nhà đầu tư về các yêu cầu liên quan tới diện tích đất, vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, cơ chế ưu đãi.

Phía Hải Dương cũng cho biết, lãnh đạo tỉnh trong chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hồi tháng 12/2021 đã gặp công ty Sri Avantika Contractor để xúc tiến đầu tư để xúc tiến dự án. Đến tháng 1/2021, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu và Sri Avantika Contractor đã đến nhiều nơi, trong đó có Hải Dương để khảo sát.

Dự án được mô tả là khu công nghiệp chuyên biệt, hướng tới việc thu hút các công ty dược toàn cầu kết nối, thiết lập cơ sở sản xuất, nâng cao khả năng tự chủ về dược phẩm, đưa Việt Nam lên bản đồ dược phẩm thế giới. Dự án có quy mô khoảng 1.006 ha, giai đoạn 1 quy mô khoảng 500-600 ha. Tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD. Doanh thu xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 3 tỷ USD mỗi năm và tạo việc làm cho 50.000 lao động trực tiếp và 200.000 lao động gián tiếp.

Các nhà đầu tư nhìn nhận, nếu thành công, dự án "Công viên dược phẩm" sẽ là đòn bẩy để Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển, sản xuất dược phẩm hàng đầu khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Trong buổi tiếp các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cho biết, Thanh Hoá có vị trí giao thông thuận lợi, với đủ loại hình như Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân, đường bộ liên tỉnh xuyên suốt từ Bắc vào Nam; đường cao tốc Bắc – Nam đi qua Thanh Hóa. Khu Kinh tế Nghi Sơn của tỉnh cũng đang nhận được những ưu đãi cao, đặc biệt nhất trên cả nước.

Địa phương này cũng có nguồn nhân lực dồi dào chất lượng cao trong lĩnh vực y dược. Hiện tỉnh có Trường Đại học Y Hà Nội Phân hiệu Thanh Hóa. Ngoài ra, giá thuê đất tại tỉnh đang được ưu đãi cao...

Như vậy, với Dự án Khu công nghiệp Dược phẩm, Thanh Hóa có thể đáp ứng các tiêu chí về đất đai, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư.

Lãnh đạo Thanh Hoá cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để nhà đầu tư triển khai dự án.

Số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá cho biết, trong năm 2021, bất chấp Covid-19, tỉnh thu hút được 89 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó, có 8 dự án FDI. Thanh Hoá hiện triển khai các chính sách "trải thảm đỏ" nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư, giúp địa phương trở thành trụ cột trong tứ giác phát triển ở miền Bắc.

