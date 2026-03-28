Ấn Độ duyệt mua thêm 5 tổ hợp S-400 của Nga

Chính phủ Ấn Độ duyệt đề xuất mua loạt thiết bị quân sự trị giá 25 tỷ USD, trong đó có 5 hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng, cơ quan quản lý cao nhất của Bộ Quốc phòng Ấn Độ về mua sắm vũ khí, ngày 27/3 thông qua đề xuất mua thêm 5 tổ hợp phòng không tầm xa S-400 từ Nga, cũng như vận tải cơ thay thế phi đội máy bay An-32, Il-76 và các hệ thống pháo.

Đề xuất còn có đạn xuyên giáp cho xe tăng, hệ thống trinh sát đường không cho lục quân, gói nâng cấp và tăng niên hạn vận hành của tiêm kích Su-30MKI và tàu đệm khí cho cảnh sát biển. Tổng trị giá của gói đề xuất là khoảng 25 tỷ USD.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cùng ngày ký hợp đồng 47 triệu USD với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, nhằm đặt mua thêm các hệ thống pháo - tên lửa phòng không Tunguska cho lục quân.

Thủ tướng Modi đứng trước bệ phóng S-400 tại căn cứ Adampur hồi tháng 5/2025. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ

Đây là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Ấn Độ. Nước này đã phê duyệt 55 đề xuất với tổng giá trị 71 tỷ USD, cũng như ký hợp đồng đối với 503 đề xuất khác có tổng giá trị 24 tỷ USD, trong năm tài chính 2025. Cả hai số liệu này đều là mức cao kỷ lục trong một năm tài chính của Ấn Độ.

Ấn Độ là nước có chi tiêu quân sự nhiều thứ 5 thế giới và nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai, chỉ sau Ukraine, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).

Hơn 60% kho vũ khí Ấn Độ có nguồn gốc từ Liên Xô hoặc Nga, song nước này đang tích cực mở rộng danh sách nhà cung cấp, trong đó có Pháp, Mỹ, Israel và Đức. New Delhi cũng đang tìm cách tăng tỷ lệ vũ khí sản xuất và phát triển trong nước.

Ấn Độ hồi năm 2017 đặt mua 5 tổ hợp phòng không S-400 của Nga trong hợp đồng 5,4 tỷ USD. 3 hệ thống đã được bàn giao và đưa vào trạng thái chiến đấu, hai tổ hợp còn lại dự kiến được chuyển cho New Delhi trong năm nay.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từng ca ngợi vai trò của hệ thống S-400 trong xung đột với Pakistan hồi năm ngoái, nhấn mạnh lá chắn do Nga sản xuất đã mang lại "sức mạnh chưa từng có" cho Ấn Độ.

Tư lệnh không quân Amar Preet Singh tuyên bố Ấn Độ đã bắn rơi 6 máy bay quân sự Pakistan trong chiến sự, phần lớn nhờ hệ thống S-400. Ông cũng nhấn mạnh tổ hợp S-400 Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới về phát bắn trúng mục tiêu xa nhất của một hệ thống tên lửa phòng không, khi hạ được máy bay cảnh báo sớm Pakistan từ khoảng cách hơn 300 km.

Theo truyền thông Ấn Độ, giới lãnh đạo nước này đánh giá tên lửa S-400 có vai trò rất quan trọng đối với an ninh quốc gia, khi chúng đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ vòng ngoài cùng của lưới phòng không đa tầng.

Phạm Giang (Theo RT, Reuters)