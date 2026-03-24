Ăn cháo gà ác hạt sen có giúp cảm cúm không?

Trên mạng lưu truyền công thức cháo gà ác hầm hạt sen dùng hàng ngày để tăng sức đề kháng, phòng cảm cúm, có đúng không? (Thúy Phương, 38 tuổi, Hải Phòng)

Trả lời:

Gà ác (còn gọi là gà đen, gà thuốc, gà ngũ trảo, gà chân chì) theo Đông y có vị ngọt, tính bình, giúp bổ gan thận, lưu thông khí huyết, thanh nhiệt. Thịt gà ác chứa nhiều axit amin thiết yếu như lysine, methionine, histidine, hỗ trợ miễn dịch và chống lão hóa, vì vậy thường được dùng trong các bài thuốc cho phụ nữ và trẻ em.

Hạt sen giàu vitamin và chất chống oxy hóa như flavonoid, glycoside, phenolic, alkaloid. Nghiên cứu cho thấy hạt sen có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch, hạ đường huyết, an thần, chống lão hóa, tăng miễn dịch và chống viêm.

Cháo gà ác hạt sen rất bổ dưỡng, góp phần tăng sức đề kháng, phòng cảm cúm trong mùa lạnh. Ảnh: Hoàng Dương

Cháo gà ác hạt sen giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ người mới ốm dậy hồi phục nhanh và tăng khả năng chống lại mầm bệnh như cảm cúm. Tuy nhiên, ăn quá thường xuyên có thể gây thừa chất, khó tiêu, mệt mỏi. Người có bệnh nền như cao huyết áp, bệnh thận, hoặc đang sốt cao, nhiễm trùng cấp tính cần thận trọng khi dùng.

Để phòng cúm hiệu quả, ngoài dinh dưỡng, cần kết hợp giữ ấm, ăn uống đa dạng, ngủ đủ giấc, vận động hợp lý và tiêm vaccine phòng bệnh. Hiện nay, Việt Nam lưu hành các vaccine cúm phòng 4 chủng virus phổ biến gồm: A/H3N2, A/H1N1 và 2 chủng cúm B. Vaccine có thể tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn. Lịch tiêm cụ thể tùy theo độ tuổi và lịch sử chủng ngừa. Lưu ý, vaccine cúm cần tiêm nhắc hàng năm để cập nhật phòng chủng cúm lưu hành mới nhất, đồng thời củng cố miễn dịch suy giảm theo thời gian.

Ngoài ra, mọi người cũng nên tiêm các loại vaccine phòng bệnh lây qua đường hô hấp dễ lây lan trong mùa lạnh như phế cầu, hợp bào hô hấp RSV, sởi, ho gà, thủy đậu, não mô cầu...

BS.CKI Nguyễn Lê Nga

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC