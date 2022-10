Amateur số một Việt Nam đánh dưới kỳ vọng ở giải quốc tế

Thái LanGolfer nghiệp dư số một Việt Nam Nguyễn Anh Minh cán đích thứ 48 với điểm +9, dù có khả năng đạt vị trí cao hơn tại Asia-Pacific Amateur Championship 2022.

Kết quả không tốt ở các hố cuối khiến Anh Minh đạt kết quả thấp hơn kỳ vọng tại Asia-Pacific Amateur Championship 2022. Ảnh: VGA

Ở vòng 1, Anh Minh đi từ hố 1, cả trận không bogey nhưng được chỉ một điểm, nhờ birdie hố 2. Xong vòng 2, Ban tổ chức cắt loại theo nguyên tắc lấy top hoặc T50. Golfer Việt Nam giành vé đấu cuối tuần khi đạt -2, còn vạch cắt ở mức even par trong khi đỉnh bảng thuộc về Bo Jin của Trung Quốc với điểm -10. Về lý thuyết, đại diện Việt Nam vẫn có cửa tranh chấp thứ bậc cao vì giải còn hai vòng.

Dù vậy, Anh Minh mất dần cơ hội ngay từ vòng 3. Golfer 15 tuổi xuất phát từ hố 10 và giữ chuỗi bốn điểm par, nhưng bất ngờ sa sút từ hố 14 đến 18, bắt đầu từ triple bogey hố 14 par4, tái diễn tại hố 15 par5. Sau khi giữ par hố 16, amateur giỏi nhất Việt Nam ghi double bogey hố 17, bogey hố 18.

Lúc xong nửa vòng 3, điểm giải của Anh Minh là +7. Dù vậy, golfer 15 tuổi kéo về +5, nhờ hai birdie và không bogey trong phần còn lại.

Vào trận cuối ngày 30/10, Anh Minh lại đi từ hố 10, ghi hai birdie và sáu bogey, chia đều cho mỗi nửa sân, và riêng đoạn hố 14-18 có ba bogey. Trong kết quả chung cuộc, Anh Minh đứng thứ 48, chỉ trên sáu đấu thủ đấu cuối tuần. Chức vô địch về tay Harrison Crowe của Australia với điểm -13, bỏ cách á quân Bo Jin một gậy.

Asia-Pacific Amateur Championship được tổ chức từ 2009 trừ năm trước bị huỷ vì Covid-19. Mỗi kỳ đấu đều có đại diện Việt Nam, tổng cộng 10 người, bắt đầu từ Nguyễn Thái Dương. Trương Chí Quân đạt thành tích tốt nhất, khi về thứ 46 hồi 2016. Thái Dương đang là Phó Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, phụ trách phát triển golf chuyên nghiệp và VGA Tour. Chí Quân cũng đã vào diện chuyên nghiệp.

Trên VGA Tour 2022, Anh Minh dự ba giải, trong đó ẵm cup Lexus Challenge lẫn Vietnam National Championship, về thứ tư Vietnam Open. Khi về nhất Lexus Challenge, Anh Minh trở thành nhà vô địch nghiệp dư trẻ nhất lịch sử golf chuyên nghiệp trong nước.

Anh Minh hiện là amateur số một Việt Nam, khi đứng thứ 254 trên bảng golf nghiệp dư thế giới (WAGR) tuần này. Đây là đấu thủ Việt Nam đạt bậc cao nhất trong lịch sử WAGR.

Asia-Pacific Amateur Championship 2022 có bốn vòng, quy tụ 120 đấu thủ đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, diễn ra trên sân par72 thuộc Amata Spring Country Club ở Chonburi, Thái Lan. Sự kiện do Liên đoàn golf châu Á - Thái Bình Dương và hai tổ chức sở hữu major - Augusta National (Masters) và Royal & Ancient (The Open Championship) - đồng chủ trì. Nhà vô địch sẽ được suất dự Masters và The Open 2023.

Quốc Huy