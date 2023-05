Âm mưu đoạt mạng tài tử Hollywood của cô vợ trẻ

MỹHào hoa phong độ và có sự nghiệp thành công trên màn bạc nhưng Jimmie Ferrara phải nhận kết cục bi thảm sau khi lấy người vợ kém 32 tuổi.

James Ferrara, thường được gọi là Jimmie, sinh năm 1920 ở New York, thử sức với diễn xuất sau thời gian ngắn làm việc trong đơn vị cảnh sát biển. Năm 1942, Jimmie được chọn vào vai Clanton trong phim điện ảnh Tombstone, The Town Too Tough To Die. Trong hai thập kỷ tiếp theo, ông xuất hiện trong nhiều bộ phim như Gunsmoke, Dark Passages.

Với vẻ ngoài bảnh bao và quyến rũ, Jimmie là tài tử đào hoa có tình trường dày dạn và trải qua nhiều cuộc hôn nhân.

Sau khi sự nghiệp diễn xuất xuống dốc vào những năm 1960, Jimmie đầu tư vào bất động sản, định cư ở thành phố Yuma, Arizona. Khi đến thăm thành phố Reno, bang Nevada, vào năm 1977, Jimmie gặp Delma Lee Collier, 25 tuổi. Khoảng cách 32 tuổi không ngăn cản họ đến với nhau.

Delma lớn lên ở Hawthorne, Nevada, một thị trấn nhỏ chỉ hơn 3.000 dân. Cô kết hôn khi mới ngoài 20 tuổi và giúp nuôi ba con riêng của chồng. Cuộc hôn nhân là bất hạnh với Delma vì thường xuyên bị chồng chửi bới, bạo hành thể xác. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, cô bỏ đi.

Không giống những người đàn ông khác trong cuộc đời Delma, Jimmie phong độ, giàu có và thuộc giới Hollywood hào nhoáng. Delma theo Jimmie trở lại Yuma và kết hôn vào năm 1981.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không yên ấm. Sau những xung đột liên miên, cặp đôi chia tay vào năm 1984, nhưng hòa giải chỉ một năm sau đó. Để mừng tái hợp, họ thực hiện chuyến đi kéo dài hai tháng trên xe dã ngoại. Hai người trở lại Yuma vào ngày 28/9/1985.

Quá nửa đêm ngày 30/9, hàng xóm tên Jack gọi đến Sở cảnh sát Yuma, báo cáo phát hiện Jimmie chết trong nhà.

Khi đến hiện trường, cảnh sát thấy cửa sau mở hé. Jimmie, 65 tuổi, nằm trên sàn giữa nhà bếp và phòng khách, một vũng máu bao quanh đầu và ngực. Ông tử vong vì nhiều phát đạn vào đầu.

Ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập hay trộm cướp, kể cả số tiền Jimmie có trong túi cũng còn nguyên. Bốn vỏ đạn được tìm thấy trên sàn nhà.

Cảnh sát nhận thấy bản chất của tội ác giống như một vụ hành quyết và bằng chứng tại hiện trường cho thấy vụ giết người đã được lên kế hoạch từ trước.

Jack cho biết đã ở cùng Jimmie vào sáng hôm đó. Đến khoảng 23h, Delma gọi điện yêu cầu anh ta kiểm tra Jimmie vì cô không thể liên lạc được với chồng.

Delma đang ở nhà của cháu gái Jimmie cách đó vài dặm. Khi cảnh sát thông báo về án mạng, cô trở nên kích động như phát cuồng. Delma cho biết một phụ nữ tên Sally Cook đã đến thăm chồng cô vào buổi sáng. Sally trẻ hơn Delma, được Jimmie nâng đỡ trong các lớp học diễn xuất và có tin đồn tình cảm với cựu tài tử.

Theo Delma, Jimmie có nhiều bạn gái trong suốt thời gian họ bên nhau. Cô nói đã quen với điều đó nhưng thừa nhận rằng sau khi Sally rời đi, hai vợ chồng xảy ra xô xát. Delma ra ngoài đi dạo để giải tỏa đầu óc sau trận chiến. Tối hôm đó, cô nhìn thấy xe của Sally ở nhà mình nên tức giận bỏ đến nhà cháu gái.

Khi cảnh sát thẩm vấn, Delma phủ nhận giết chồng và không biết ai có động cơ gây án. Cô thực hiện bài kiểm tra nói dối nhưng kết quả không xác định được. Các điều tra viên kiểm tra quần áo Delma đang mặc để tìm vết máu và dư lượng súng nhưng chúng đều sạch sẽ.

Sally phủ nhận có quan hệ tình cảm với Jimmie trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát. Sally kể, vào tối Jimmie bị sát hại, ông chở cô đến nhà bạn trai, ba người cùng ăn tối. Cả Sally và bạn trai cô đều vượt qua bài kiểm tra nói dối.

Vì các nghi phạm tiềm năng đều được loại trừ và không có manh mối nào khác, vụ án bế tắc trong hơn 20 năm.

Đến tháng 1/2006, một người đàn ông gọi đến Sở cảnh sát Yuma hé lộ bí mật giấu kín hơn 20 năm. Ông ta kể rằng cháu trai tên Rick Kosterow từng thừa nhận chịu trách nhiệm cho cái chết của Jimmie.

Rick là lính thủy đánh bộ đóng quân ở Yuma vào thời điểm xảy ra án mạng. Anh ta và đồng nghiệp tên Donald White chạy đến nhà bác ở California ngay sau án mạng. Khi uống rượu quanh đống lửa, Rick bắt đầu kể lại chuyện họ đã giết một ngôi sao điện ảnh như thế nào. Theo đó, Donald bắn Jimmie theo lệnh của Rick.

Người bác giữ bí mật cho cháu trai trong hai thập kỷ nhưng quyết định báo cảnh sát sau khi họ bất hòa.

Sau khi rời Thủy quân lục chiến, Donald trở thành phi công thương mại thuộc Lực lượng Dự bị Quân đội. Rick sống ở Washington và làm việc cho cơ sở kinh doanh bánh mì của gia đình.

Tháng 5/2006, cảnh sát thẩm vấn Donald, 41 tuổi. Donald giải thích rằng vào năm 1985, anh ta được Rick giới thiệu với người tình tên Delma. Cô đề nghị đưa cho Donald và Rick mỗi người 25.000 USD để giết chồng. Theo Donald, Rick thuyết phục anh ta rằng Delma bị chồng bạo hành dã man và việc loại bỏ chồng cô sẽ tốt cho tất cả mọi người.

Vào đêm xảy ra án mạng, Donald và Rick lẻn vào nhà khi Jimmie ra ngoài. Khi trở về và nhìn thấy những kẻ đột nhập, Jimmie đối đầu với họ nhưng bị Donald bắn chết. Delma không thực hiện lời hứa trả tiền và Donald không gặp lại cô nữa.

Khi bị thẩm vấn, Rick, 47 tuổi, thừa nhận ngoại tình với Delma nhưng đưa ra những câu trả lời mơ hồ về vụ sát hại Jimmie. Tuy nhiên, khi biết Donald đã thú nhận, Rick cũng thừa nhận đứng ngay sau bạn và chứng kiến vụ nổ súng.

Donald và Rick bị bắt với cáo buộc giết người cấp độ một và thông đồng mưu sát.

Trong khi đó, sau cái chết của Jimmie, Delma tái hôn và chuyển đến thành phố Fallon, Nevada. Cô bị bắt vào ngày 31/5/2006, khi 53 tuổi. Delma bị buộc tội giết người cấp độ một và thông đồng mưu sát.

Delma khai rằng bị Jimmie bạo hành thể xác, nhưng cảnh sát không tìm thấy bằng chứng chứng minh cáo buộc này. Cô nói vào ngày xảy ra án mạng, Jimmie đánh đập cô thậm tệ. Sau đó, cô gọi Rick đến đón.

"Tôi nói rằng 'Tôi chỉ ước ông ta chết đi. Tôi thực sự ước gì ông ta chết đi', và anh ấy nói 'Chuyện đó có thể thu xếp được'", Delma khai với cảnh sát. Tuy nhiên, Delma khẳng định không tham gia vụ giết Jimmie, Rick và Donald đã tự hành động. Cô cũng tuyên bố rằng chỉ được thừa hưởng số tiền ít ỏi sau cái chết của chồng.

Năm 2007, Delma nhận tội thông đồng mưu sát trong khi Donald nhận tội giết người cấp độ hai. Cả hai nhận bản án 12 năm rưỡi tù.

Trong phiên tòa xét xử vào tháng 12/2007, Rick bị kết tội giết người cấp độ một và bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 25 năm.

Delma chết trong tù ở tuổi 62 vào ngày 23/2/2015. Hai năm sau, vào ngày 24/2/2017, Rick chết trong tù ở tuổi 57. Donald được thả tự do vào tháng 11/2018.

