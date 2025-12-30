Ẵm học bổng 7,1 tỷ đồng nhờ bài luận thay đổi vào 'phút chót'

Từng loay hoay vì thấy cuộc sống khá bình yên, không có câu chuyện kiểu "trưởng thành từ tổn thương" để viết luận, Hải An quyết định thay đổi toàn bộ bài viết chỉ 10 ngày trước hạn nộp hồ sơ.

Nguyễn Hoàng Hải An, lớp 12 chương trình IB, trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội, vỡ òa khi nhận thông báo trúng tuyển vào Đại học Swarthmore, sáng 17/12.

Ngôi trường này hiện đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng đại học khai phóng (Liberal Arts College - LAC) tốt nhất nước Mỹ của U.S. News. Khoản hỗ trợ tài chính cho An là khoảng 7,1 tỷ đồng cho 4 năm học.

Ý định du học nhen nhóm trong An từ năm lớp 7, với mong muốn được bước ra thế giới. Tuy nhiên, phải đến lớp 10, An mới thực sự bắt tay vào một lộ trình làm hồ sơ nghiêm túc.

"Mình tin rằng giá trị lớn nhất của du học là trải nghiệm văn hóa, đa dạng cơ hội nghề nghiệp và được bước ra khỏi vùng an toàn để tự lập", An nói.

Nữ sinh luyện bài thi chuẩn hóa SAT từ giữa lớp 10. Thấy các dạng câu hỏi thường có tính lặp lại, An cố "cày" để nằm kỹ các dạng bài, đạt 1540/1600 điểm ngay trong mùa hè, trước năm lớp 11.

Với IELTS, nữ sinh không gặp khó, bởi đã quen dùng tiếng Anh học thuật khi theo chương trình IB (chương trình tú tài quốc tế), đạt điểm 8.0.

Song song việc học, An duy trì hoạt động ngoại khóa, thường đảm nhiệm vị trí hậu cần để có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng nhiều nhất có thể. Chẳng hạn, nữ sinh từng làm gia sư cho các bạn nhỏ ở khu vực Long Biên trong dự án "Lớp học Cầu Vồng".

Đến lớp 10, An mới bắt tay vào xây dựng các dự án riêng. Dù có kinh nghiệm, em nhanh chóng vấp váp khi ôm đồm nhiều việc, vừa chật vật để xoay xở, vừa không giữ chân được đồng đội.

Sau đó, An dần học được cách phân công và tận dụng năng lực của từng thành viên, giúp dự án vận hành trơn tru và giảm áp lực cho bản thân. Nữ sinh cũng học cách buông những dự án không giúp phát triển để tập trung vào những ưu tiên thực sự.

Lên lớp 11, An và các bạn tập trung xây dựng một dự án về di cư an toàn, mang tên "Nhân Thảo Vận Hành". Nữ sinh nhìn nhận đây là chủ đề "nóng", song ít được nhắc tới trên không gian mạng từ góc nhìn của người trẻ.

Nhóm của An tổ chức workshop tại trường học, gây quỹ để triển khai hoạt động giáo dục, hỗ trợ và khảo sát thực tế tại các khu vực gần biên giới, đồng thời phát triển ứng dụng và sổ tay về di cư.

Nhờ đó, nhóm vào top 30 dự án của Việt Nam được lựa chọn tham gia UNDP YECAP Fellowship và Migration Youth & Children Platform - những sáng kiến về biến đổi khí hậu và di cư của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc.

An vẫn nhớ cảm giác căng thẳng khi phải sắp xếp khối lượng công việc lớn. Nữ sinh nhận ra điều quan trọng là biết lãnh đạo, trao quyền cho các thành viên, để có thời gian làm nhiều việc. An xóa bớt các ứng dụng như Facebook hay TikTok để tránh phân tâm những lúc cao điểm; chủ động viết bài luận từ hè để giảm áp lực trong giai đoạn nước rút.

An trong một tọa đàm do Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam tổ chức năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo An, tìm được chủ đề cho bài luận là thách thức nhất trong quá trình làm hồ sơ. Nữ sinh loay hoay vì tin rằng cuộc sống của mình khá bình yên, không có câu chuyện "trưởng thành từ tổn thương" nào để khai thác. Khi An hoàn thành bản thảo đầu về mối quan hệ với gia đình, các thầy cô ở trường đều cho rằng bài luận còn "hiền" và an toàn.

Vì vậy, dù chỉ còn khoảng 10 ngày trước hạn nộp, An quyết định viết lại hoàn toàn. Nếu giai đoạn trước, An có thể viết dàn trải mỗi ngày một phần nhỏ, thì lúc đó An dành 2-3 tiếng mỗi ngày để viết và chỉnh sửa, tập trung vào bộ giá trị đặc trưng của Swarthmore: trách nhiệm xã hội, hợp tác và tính bao trùm của cộng đồng.

An bắt đầu bằng hình ảnh chiếc kính vạn hoa - món đồ chơi yêu thích khi còn nhỏ vì những hình ảnh không bao giờ lặp lại bên trong. Nữ sinh đặt câu hỏi về các khuôn mẫu lặp đi lặp lại trong xã hội và mối quan hệ của bản thân với những chuẩn mực ấy.

Từ đó, An khai thác tiếp hai chủ đề là tình yêu của cộng đồng LGBTQ+ và vấn đề di cư, viết về các nhóm yếu thế trong xã hội và sự phán xét của những người ngoài cuộc. Nữ sinh gửi gắm mong muốn xây dựng những hệ thống hỗ trợ để không ai cảm thấy lạc lõng.

Ngoài ra, An còn đầu tư thời gian cho nghiên cứu khoa học, lĩnh vực tâm lý học và xã hội học liên quan di cư, lên ý tưởng về "SPARK", viết tắt của Students’ Platform for Academic Research and Knowledge - một nền tảng giúp học sinh phổ thông công bố nghiên cứu và được hướng dẫn bài bản về viết học thuật.

Cô Lê Thị Trầm Hương, giáo viên chủ nhiệm của An, đánh giá học trò có kỹ năng quản lý thời gian rất đáng nể. Chương trình IB có tính thử thách cao về học thuật, đòi hỏi học sinh học sâu, nghiên cứu và viết luận thường xuyên, nhưng An luôn xuất sắc trong các bài kiểm tra.

"An là một học sinh ưu tú, luôn kiên định và nỗ lực không ngừng nghỉ cho các mục tiêu của bản thân", cô Hương nói.

Nữ sinh cho biết yêu thích nhiều lĩnh vực, nên chọn mô hình đại học khai phóng để có thêm thời gian khám phá. An đang cân nhắc các ngành khoa học chính trị, kinh doanh, kinh tế, đồng thời dự định học một chuyên ngành phụ khối STEM.

"Trước mắt, mình sẽ cố gắng đạt điểm IB cao để có thể đi làm gia sư trong quá trình học và tìm kiếm các cơ hội thực tập quốc tế, hỗ trợ gia đình về chi phí", An nói.

