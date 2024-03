Ám hiệu của 'cát tặc'

TP HCMTrương Văn Chinh chỉ đạo 9 tàu hút cát lậu ở khu vực Cồn Ngựa, biển Cần Giờ, bằng ám hiệu "đi nhậu, tắt đèn" để né cảnh sát.

Hành vi của Chinh, 39 tuổi; Trương Văn Thắng, 35 tuổi, cùng 19 bị can khác được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra vừa hoàn tất, đề nghị truy tố về các tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Rửa tiền, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên quan đến vụ án, Bùi Văn Song, cựu phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương); Phạm Thị Hoa, cựu phó chủ tịch xã, bị đề nghị truy tố về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng Trịnh Văn Hưng (45 tuổi, cựu cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an) bị cáo buộc hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trương Văn Chinh (trái), Trương Văn Thắng lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Ám hiệu né cảnh sát

Đêm 5/5/2022, Thủy Đoàn II - Cục CSGT Bộ Công an, tuần tra khu vực Cồn Ngựa thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát trái phép. Cảnh sát vây bắt nhiều người, đồng thời kiểm tra 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), thu giữ nhiều tang vật.

Công an TP HCM xác định, từ tháng 2/2022, Chinh tổ chức đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, đề nghị Thắng (làm nghề sửa chữa, bán trang thiết bị hoán cải cho tàu thuyền) tìm kiếm 9 chủ tàu tại Hải Dương, Đồng Nai, Hải Phòng tham gia. Thời gian khai thác, tiêu thụ cát diễn ra từ 18h đến 4h sáng hôm sau, nhằm né tránh các cơ quan chức năng.

Chinh lập nhóm Zalo chỉ đạo các thuyền trưởng hút trộm cát thông qua ám hiệu tin nhắn: đi nhậu, tắt đèn (tức đi hút cát); nghỉ nhậu (không đi hút cát, có nguy hiểm)...

Chỉ trong 2 tháng (từ18/3/2022 đến 6/5/2022), Chinh đã chỉ đạo khai thác hơn 73.000 m3. Riêng ngày 6/5/2022 (khi bị phát hiện), 8 tàu của Chinh tại khu vực khai thác trái phép cát (khoáng sản) đã hút được 6.600 m3 cát - có giá thị trường gần 840 triệu đồng). "Dù Chinh khai nhận số tiền hưởng lợi là 47 triệu đồng nhưng có căn cứ xác định bị can hưởng lợi 13-24 tỷ đồng", kết luận điều tra nêu.

Cảnh sát bắt quả tang tàu đang hút cát lậu. Ảnh: Công an cung cấp

'Chạy án'

Khi tàu hút cát bị bắt, Chinh chuyển cho Thắng 3 tỷ đồng để chi cho người có khả năng xin cho các tàu không bị tịch thu, xử phạt hành chính. Thắng liên hệ Bùi Văn Cường, 41 tuổi, nhờ cán bộ Cục Hậu cần Bộ Công an Trịnh Văn Hưng và được đồng ý.

Cảnh sát xác định, Hưng mặc dù không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ quyền hạn, có thẩm quyền giải quyết việc trên nhưng vẫn hứa hẹn "lo lót giải quyết chỉ bị xử phạt hành chính". Sau khi nhận trước 400 triệu đồng vào tài khoản, người này sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Cùng thời điểm, Thắng thông báo các chủ tàu làm giấy uỷ quyền cho mình để đi giải quyết, nhưng phải ghi lùi ngày đến trước 6/5/2022 (ngày tàu bị bắt). Trong số những chủ tàu có vợ ông Song (đang là Phó bí thư thường trực Đảng ủy và Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa). Thắng nhờ ông Song và được ông này dẫn đến xã làm 6 giấy uỷ quyền (sử dụng 9 tàu) khống, ghi ngày 2/3/2022 (tức trước 2 tháng các tàu bị bắt).

Thắng sau đó cung cấp các giấy tờ này cho Cục CSGT để giải quyết, song bị phát hiện sai phạm.

Một con tàu bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra cũng phát hiện người thân của một số bị can có hành vi che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, nên khởi tố 2 người về hành vi Rửa tiền.

Theo Công an TP HCM, việc phối hợp chặt với VKS để điều tra xử lý triệt để các hành vi của tổ chức, băng nhóm đường dây phạm tội này (kể cả sự móc nối, tiếp tay của cán bộ Nhà nước) là thể hiện không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Quốc Thắng