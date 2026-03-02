Ám ảnh kẹt xe, tiếng ồn khi đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi tổ chức lễ hội

TP HCMViệc tổ chức dày đặc các lễ hội, chương trình âm nhạc trên đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi khiến giao thông khu trung tâm thường ùn tắc, tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân.

Mỗi lần nhận cuốc xe về khu vực quanh đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi hay chợ Bến Thành (quận 1 cũ), anh Phạm Hoài, tài xế ôtô công nghệ, đều lo ngại vì ùn tắc. Dịp cận Tết vừa qua, anh mất hơn 20 phút để đi quãng đường khoảng 500 m từ chợ Bến Thành về đường Pasteur do xe ken đặc trên đường Lê Lợi. Thời điểm này, làn ôtô giữa đường được trưng dụng phục vụ lễ hội nên anh phải len lỏi giữa dòng xe máy.

Theo anh Hoài, nhiều tuyến lân cận bị tổ chức một chiều hoặc hạn chế xe vào cuối tuần, dịp lễ nên việc chọn lộ trình thay thế rất khó. "Bản đồ có cập nhật liên tục nhưng cũng khó tránh kẹt xe", anh nói, cho biết thời gian di chuyển khi có sự kiện thường tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba.

Dòng xe máy, ôtô ùn tắc trên tại hai làn đường hỗn hợp Lê Lợi vào tối 16/2, lúc này 6 làn đường ở giữa đang dựng rạp tổ chức sự kiện. Ảnh: Đình Văn

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi dài khoảng 670-900 m, là hai trục giao thông quan trọng ở trung tâm TP HCM. Dọc tuyến tập trung nhiều trung tâm thương mại, khách sạn lớn; các giao lộ như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Tôn Đức Thắng luôn có mật độ phương tiện cao.

Nhờ vị trí trung tâm, khu vực này thường được chọn tổ chức sự kiện âm nhạc, văn hóa, ẩm thực, quảng bá... nhằm thu hút người dân. Khi diễn ra chương trình, một phần mặt đường bị trưng dụng dựng sân khấu, rạp, làm thu hẹp diện tích lưu thông. Ngoài ra, nhiều chương trình có thời gian tập dượt, chạy thử âm thanh công suất lớn vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều khiến người làm việc tại các tòa nhà xung quanh bị ảnh hưởng.

Anh Lê Tất Thắng, 40 tuổi, làm việc tại một văn phòng trên đường Nguyễn Huệ hơn 10 năm, cho biết khoảng ba năm gần đây, hầu như tuần nào khu vực này cũng có sự kiện, có tuần diễn ra 2-3 lần. Theo anh, không khí sôi động có thể hấp dẫn du khách hoặc người thỉnh thoảng đến trung tâm, nhưng với người làm việc thường xuyên thì trở thành áp lực.

Tình trạng tổ chức sự kiện dày đặc tại khu vực này gần đây cũng được ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, đề cập. Theo ông, việc chiếm dụng không gian công cộng để tổ chức chương trình liên tục đang ảnh hưởng mỹ quan đô thị và giao thông.

Đường Lê Lợi có chiều dài từ trước chợ Bến Thành đến Nhà hát TP HCM với 10 làn xe, khi tổ chức sự kiện thường lấy mặt bằng 6 làn đường ôtô ở giữa. Ảnh: Đình Văn

Đại diện Đội CSGT Bến Thành cho biết đường Lê Lợi tập trung nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng sầm uất, gần chợ Bến Thành và hai nhà ga đầu tuyến Metro số 1 nên lưu lượng xe vốn đã đông. Tuyến có 10 làn xe nhưng khi tổ chức sự kiện thường lấy 6 làn giữa làm mặt bằng, buộc ôtô dồn vào làn hỗn hợp, dễ phát sinh ùn tắc.

Tương tự, khi có chương trình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phương tiện bị cấm vào tuyến này và phải vòng qua các đường nhỏ xung quanh, làm gia tăng áp lực giao thông. Lực lượng chức năng được thông báo để phân luồng từ xa nhưng vào giờ cao điểm vẫn khó tránh kẹt xe.

Về giải pháp, KTS Ngô Anh Vũ, Viện trưởng Quy hoạch xây dựng (Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM), đề xuất chuyển các lễ hội quy mô lớn về khu vực Thủ Thiêm (quận 2 cũ), nhất là công viên ven sông Sài Gòn. Khu vực này cách trung tâm quận 1 hơn một km, có quỹ đất rộng để dựng sân khấu và bố trí bãi giữ xe.

Ông cũng kiến nghị thành phố sớm đầu tư quảng trường Thủ Thiêm theo quy hoạch để hình thành không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn, thay vì tiếp tục dồn về khu trung tâm. Theo ông Vũ, nếu quyết tâm, hạng mục mặt bằng chính của quảng trường có thể hoàn thành trong khoảng 6-9 tháng, sau đó tiếp tục đầu tư các công trình dịch vụ.

Ngoài Thủ Thiêm, thành phố có thể cân nhắc tổ chức sự kiện tại những nơi đã có hạ tầng như sân vận động Hoa Lư, Phú Thọ, khuôn viên Thảo Cầm Viên, công viên Lê Văn Tám... thay vì sử dụng các trục giao thông chính.

Dòng người tập trung về ở khu vực đường Nguyễn Huệ khi ở đây tổ chức lễ hội. Ảnh: Quỳnh Trần

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch VinaGroup, cho rằng cần trả lại đúng chức năng cho phố đi bộ Nguyễn Huệ và tái cấu trúc hoạt động trên trục Lê Lợi. Việc sử dụng âm thanh lớn thường xuyên có thể gây bức bối cho cư dân xung quanh.

"Có thể 50% người thích vì sôi động, nhưng cũng có 50% người không thích vì tiếng ồn, nhất là người lớn tuổi, gia đình có trẻ nhỏ", ông nói.

Ông Mẫn đề xuất định vị hai tuyến đường ở vùng lõi trung tâm là không gian kết hợp đi bộ, trải nghiệm và thương mại dịch vụ. Trong đó, phố đi bộ Nguyễn Huệ nên phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ chất lượng cao phục vụ du khách; ban ngày là không gian mở, buổi tối dành khoảng 20% diện tích cho hoạt động mua sắm, trải nghiệm sản phẩm địa phương.

Với đường Lê Lợi - tuyến giao thông huyết mạch, ông cho rằng không phù hợp tổ chức sự kiện giải trí quy mô lớn. Các chương trình có thể chuyển về sân khấu Sen Hồng tại công viên 23/9, nơi hiện còn nhiều diện tích trống và có thể phát triển thành điểm biểu diễn, giải trí ban đêm.

Lê Tuyết - Đình Văn