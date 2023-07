Ám ảnh của hướng dẫn viên đoàn khách Trung Quốc gặp nạn

Khánh HòaSau tiếng thét của tài xế, xe chở 21 khách Trung Quốc đâm dãy taluy, lật nghiêng, hướng dẫn viên Hoàng ngất lịm vài phút, tỉnh dậy thấy phụ nữ ngồi bên tử vong.

Sáng 19/7, người gặp nạn trong vụ lật xe trên đèo Khánh Lê làm 4 người chết được các bác sĩ chữa trị tại Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình (Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa). Hầu hết nạn nhân đều tuổi trung niên, trên mặt và tay chằng chịt vết trầy xước, thương tích.

Nằm trên giường bệnh với cánh tay băng bó, anh Nguyễn Văn Hoàng, 35 tuổi, nói hơn 6 năm làm nghề hướng dẫn viên mới gặp vụ tai nạn thảm khốc và ám ảnh như thế. Hai hôm trước, anh Hoàng cùng bạn dẫn tour đoàn khách ở Thượng Hải (Trung Quốc). Đoàn xuất phát từ TP HCM hôm 17/7, lịch trình đi các điểm du lịch ở Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hoà) và Mũi Né (Bình Thuận).

Anh Nguyễn Văn Hoàng nằm trên giường bệnh kể lại sự cố khi lãnh đạo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia vào thăm. Ảnh: Bùi Minh

Ngày đầu chuyến đi, mọi thứ diễn ra thuận lợi dù có khi trời mưa do ảnh hưởng cơn bão Talim. Nhiều người trên xe khá vui vẻ khi được ngắm nhìn phong cảnh các địa phương ở Việt Nam. Khi đến TP Đà Lạt, đoàn nghỉ một đêm, tham quan các điểm du lịch rồi bắt đầu di chuyển theo quốc lộ 27C, qua đèo Khánh Lê, để xuống TP Nha Trang trong trưa hôm sau.

Do ít khi dẫn tour trên tuyến này, anh Hoàng không rành đường. Dọc hành trình, anh và tài xế liên tục sử dụng phần mềm chỉ đường. "Tuyến ngoằn ngoèo và quanh co, có nơi nhiều sương hạn chế tầm nhìn", anh kể. Lúc này trên xe hầu hết khách lim dim ngủ. Trước đó một nữ du khách bị say xe, xin lên ngồi gần ghế hướng dẫn viên ở gần cửa lên xuống.

Khi qua đỉnh đèo ở khu vực xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh) hơn 5 km, xe bỗng lao nhanh. Thấy bất thường, anh Hoàng quay sang hỏi nhưng tài xế 58 tuổi im lặng. Chạy chừng ba km, bác tài thốt lên "ôi chết rồi", cùng với tiếng "xì xì" ở gầm xe. Nhận định ôtô hư phanh, anh Hoàng hô hoán khách thắt dây an toàn, cúi đầu xuống. Vừa dứt lời, xe lật nghiêng, kính chắn gió vỡ tung.

Cú va chạm mạnh làm nam hướng dẫn viên ngất lịm vài phút. Khi tỉnh dậy, anh quay sang bên thấy người phụ nữ vừa lên ngồi cạnh mình đã tử vong do va đập mạnh với hệ thống cửa và kính. Đồ vật trên xe bay tứ tung. Anh cố trườn ra trong đống đổ nát, gọi trưởng đoàn người Trung Quốc mắc kẹt ở phía gần đuôi xe. Nhiều người xây sát nhẹ tới hỗ trợ kéo một nạn nhân ra ngoài từ lỗ kính vỡ.

"Khi đi trên đèo, chúng tôi còn dự định đưa khách nghỉ chân ở Suối đá Hòn Giao ở huyện Khánh Vĩnh, vì khung cảnh ở đây rất đẹp, nhưng chưa đến được điểm này thì xảy ra tai nạn", anh Hoàng cho hay.

Ôtô lật nghiêng, kính trước vỡ tan sau tai nạn, chiều 18/7. Ảnh: Bùi Minh

Vụ tai nạn làm nhiều nạn nhân (đa phần người Trung Quốc) bị thương. Bốn người tử vong (ba nữ, một nam). Ngoài phụ nữ ngồi gần hướng dẫn viên Hoàng, ba người tử vong còn lại đều ngồi ở các hàng ghế đầu. Cảnh sát, cứu hộ và lực lượng y tế đã đến hiện trường, đưa hơn 10 người bị thương tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hiện phần lớn sức khỏe nạn nhân ổn định.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa, cho biết qua kiểm tra tài xế có giấy phép lái xe hạng D, hạn đến 9/3/2028, lúc chạy xe không sử dụng chất cồn, âm tính với ma túy. Xe gặp nạn còn hạn đăng kiểm đến ngày 27/7. Thông tin từ Cục Đường bộ, ôtô khách sản xuất năm 2017, hạn sử dụng đến 2037, được chở tối đa 29 người. Thời điểm gặp nạn, ôtô chạy vận tốc 46 km/h, trước đó 10 giây tốc độ 43 km/h (trên đoạn đường cho phép 50 km/h).

Khai với cảnh sát, tài xế Hồ Ngọc Hưng cho biết xe đã bị hư phanh cơ trước đó khoảng 700-800 m. Lúc này, xe đang đổ dốc chạy với tốc độ cao nên ông đã chủ động hướng đâm vào dãy taluy để dừng xe, tránh va chạm phương tiện khác.

Nhận định về nguyên nhân 4 người tử vong, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho rằng nạn nhân nhiều khả năng không thắt dây an toàn nên khi xảy ra tai nạn cơ thể bị va đập mạnh. Ông Hùng dẫn chứng tài xế và hướng dẫn viên có thắt dây an toàn, ngồi ở vị trí bị hư hỏng nặng nhất là đầu xe nhưng chỉ bị thương nhẹ.

Sáng nay, đoàn công tác của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia do ông Khuất Việt Hùng dẫn đầu, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hoà, đại diện lãnh sự quán Trung Quốc tại TP HCM đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Ông Hùng nói chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Trung Quốc, ưu tiên chữa trị và hỗ trợ tốt nhất các bệnh nhân.

Đèo Khánh Lê - nơi xảy ra tai nạn. Đồ họa: Đăng Hiếu

Đèo Khánh Lê cao hơn 1.700 m, dài 33 km, nằm trên quốc lộ 27, nối Nha Trang đi Đà Lạt. Gần hiện trường sự cố, vào năm 2018 xảy ra vụ tai nạn làm làm chết 2 người, 21 người bị thương. Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đã kiến nghị bổ sung trên đèo một đường cứu nạn và 16 hốc cứu nạn, với tổng chi phí dự tính khoảng 30 tỷ đồng. Hiện, khu vực đèo có 4 đường cứu nạn.

Nhân chứng: 'Ôtô gặp nạn đâm vào lan can rồi lật nghiêng' Hiện trường tai nạn. Video :Bùi Toàn - Đình Văn - Mỹ An

Bùi Toàn - Đình Văn