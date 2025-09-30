Alma Clinic đầu tư công nghệ hỗ trợ trị mụn AviClear

Cuối tuần trước, TS.BS Trần Ngọc Ánh và ông Martin Collins - Giám đốc kinh doanh khu vực châu Á Cutera thực hiện nghi thức ký kết chuyển giao công nghệ trị mụn AviClear, tại TP HCM. Sự kiện có sự góp mặt của đông đảo khách mời, đối tác và dàn KOL lĩnh vực thẩm mỹ.

Hội trường lễ ký kết quy tụ hàng trăm khách mời. Ảnh: Inamed

AviClear ứng dụng bước sóng 1726 nm, có khả năng tác động chọn lọc vào tuyến bã nhờn - gốc rễ gây mụn, từ đó kiểm soát dầu thừa và cải thiện tình trạng mụn mà không cần dùng thuốc hay xâm lấn.

TS.BS Trần Ngọc Ánh cho biết công nghệ này phát huy tối đa khi kết hợp phác đồ cá nhân hóa, sự thấu hiểu tâm lý khách hàng. Mỗi ca trị liệu bắt đầu từ quá trình tư vấn kỹ lưỡng, lắng nghe hoàn cảnh, mong muốn lẫn lo lắng của khách, nhất là phụ nữ trẻ, học sinh, sinh viên hay người đi làm - nhóm dễ chịu tác động tâm lý từ mụn.

Đôi bên chụp lưu niệm sau lễ ký kết chuyển giao công nghệ mới. Ảnh: Inamed

"AviClear không chỉ nâng cao chất lượng trị mụn, mà củng cố mục tiêu ‘mang đến cho người Việt những giải pháp làm đẹp đạt chuẩn quốc tế, bền vững’ để làn da không chỉ đẹp hôm nay, mà còn khỏe lâu dài", TS.BS Trần Ngọc Ánh nói thêm.

Alma Clinic là một trong những cơ sở da liễu và thẩm mỹ nội khoa tiên phong tại TP HCM. Nhiều năm phát triển, phòng khám định hướng chuyên sâu các vấn đề da như mụn, nám, tàn nhang, sẹo rỗ và lão hóa, ứng dụng phương pháp mới kết hợp công nghệ cao nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Lãnh đạo đôi bên tại sự kiện chuyển giao. Ảnh: Inamed

Song song đó, đơn vị quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, cam kết giúp khách hàng có làn da khỏe mạnh, tươi trẻ theo tiêu chuẩn quốc tế.

