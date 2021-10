Alec Baldwin vô tình bắn chết người khi quay phim

MỹAlec Baldwin bóp cò khi quay cảnh chiến đấu, súng bất ngờ phát nổ khiến Halyna Hutchins - 42 tuổi, nữ đạo diễn hình ảnh phim "Rust" - tử vong.

Theo TMZ, ngày 21/10, Alec Baldwin diễn cảnh hành động tại một phim trường ở thành phố Santa Fe, bang New Mexico. Theo kế hoạch, êkíp chuẩn bị một khẩu súng không có đạn cho cảnh chiến đấu của anh. Tuy nhiên, khi Baldwin thực hiện cảnh bắn, súng bất ngờ phát nổ khiến hai đạo diễn bị thương.

Alec Baldwin trên phim trường "Rust" ở New Mexico. Ảnh: Alec Baldwin Instagram

Đạo diễn chính của bộ phim - Joel Souza - bị thương ở xương đòn, được cứu chữa tại trường quay, hiện nằm viện. Người còn lại, Halyna Hutchins, bị thương nặng hơn, được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi.

Tài tử Alec Baldwin được xác nhận không bị thương. "Đoàn phim lập tức ngừng hoạt động sau khi tai nạn xảy ra. Sự an toàn của các nhân viên là điều quan trọng nhất", người đại diện của nam diễn viên nói.

Phim trường Bonanza Creek, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: KOB

Nguồn tin của TMZ cho biết chưa rõ nguyên nhân tai nạn. Một nhân viên có thể vô tình để sót viên đạn trong súng hoặc một thứ gì đó đã phát nổ từ nòng súng. Cảnh sát cho biết hiện chưa có cáo buộc nào được đưa ra, họ vẫn tiếp tục điều tra.

Theo NY Times, nạn nhân - Halyna Hutchins - là nhà làm phim gốc Ukraine. Cô học báo chí ở quê nhà trước khi đến Los Angeles làm phim. Trước khi mất, cô đăng nhiều ảnh hậu trường Rust trên trang cá nhân. Cô từng tham gia một số dự án như series A Luv Tale: The Series (2018-2021), The Mad Hatter (2021)...

Alec Baldwin, 62 tuổi, là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Tài tử được biết đến qua các phim như The Hunt for Red October (1990), The Aviator (2004) và loạt bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi. Ông cưới huấn luyện viên yoga Hilaria năm 2012 và có bảy con.

Rust thuộc đề tài viễn Tây, sử dụng nhiều chất cháy nổ trên phim trường. Kịch bản xoay quanh một cậu bé 13 tuổi cùng ông nội chạy trốn cảnh sát sau khi vô tình giết một chủ trang trại. Ngoài Alec Baldwin, nhiều ngôi sao như Travis Fimmel, Brady Noon, Frances Fisher hay Jensen Ackles cũng tham gia dự án.

Phương Mai (theo TMZ)