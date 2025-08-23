Alcaraz kiếm nhiều tiền nhất làng tennis

Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz có thu nhập cao nhất banh nỉ năm thứ hai liên tiếp, với khoảng 48,3 triệu USD, theo tạp chí Forbes.

Phần lớn thu nhập của Alcaraz đến từ các hợp đồng quảng cáo. Anh kiếm 35 triệu USD từ việc làm đại diện thương hiệu, trải dài trên nhiều lĩnh vực. Từ Nike, Babolat, Rolex đến Louis Vuitton, BMW hay Evian đều có hình ảnh của tay vợt 22 tuổi.

Một tấm pano quảng cáo của Alcaraz tại New York, Mỹ, trước thềm Mỹ Mở rộng 2025. Ảnh: Marca

Sức hút thương mại của Alcaraz đến từ phong cách trẻ trung, nụ cười tươi cùng thành tích thi đấu ổn định. Trong 12 tháng qua, anh vào chung kết bảy giải liên tiếp, trong đó có chức vô địch Roland Garros. Alcaraz cũng đang cạnh tranh ngôi số một thế giới với Jannik Sinner tại Mỹ Mở rộng 2025.

Đứng ngay sau Alcaraz trong bảng thu nhập chính là Sinner với 47,3 triệu USD, gần gấp đôi con số năm trước của tay vợt Italy. Lý do chính là anh vô địch ba trong bốn Grand Slam gần nhất, gồm Mỹ Mở rộng 2024, Australia Mở rộng và Wimbledon 2025.

Coco Gauff, nhà vô địch Roland Garros đơn nữ, xếp thứ ba với 37,2 triệu USD. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2010, ba tay vợt dưới 30 tuổi cùng nhau thống trị danh sách giàu nhất làng banh nỉ.

Trước đây, Roger Federer thường xuyên giữ vị trí số một cho đến khi giải nghệ năm 2022. Novak Djokovic chỉ kịp có một năm đứng đầu, trước khi Alcaraz vươn lên. Tay vợt Serbia không có thành tích tốt như Alcaraz hay Sinner ở các giải lớn những năm qua. Còn về yếu tố thương mại, Djokovic thường có những phát biểu hay hành động gây tranh cãi như về vaccine hay chính trị, nên không thu hút được nhiều hợp đồng quảng cáo.

Hiện những tấm ảnh khổng lồ in hình Alcaraz trong trang phục Nike đang phủ kín đường phố New York, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của tay vợt Tây Ban Nha. Vì thế, anh có thể là lựa chọn của khán giả trước thềm Mỹ Mở rộng sắp tới.

Hoàng An tổng hợp