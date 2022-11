Airdog lọc khí hiệu quả ra sao?

Máy lọc Airdog sử dụng công nghệ TPA lọc được virus, vi khuẩn và bụi siêu mịn kích thước 0,0146 micron; không cần thay lõi định kỳ; chạy êm.

WHO nhận định ô nhiễm không khí là "kẻ giết người thầm lặng". Ước tính có khoảng 30% các trường hợp tử vong do ung thư phổi có liên quan đến ô nhiễm không khí. Riêng đối với bệnh lý hô hấp, bệnh nhân bị ảnh hưởng sẽ nhiều hơn. Khoảng 43% các trường hợp tử vong do các bệnh lý hô hấp liên quan ô nhiễm không khí.

Trước nguy cơ về sức khỏe, máy lọc không khí tạo nên làn sóng tiêu dùng lớn toàn cầu nhằm cải thiện chất lượng không khí trong nhà nhanh chóng, hiệu quả. Một trong những thương hiệu được người dùng lựa chọn là Airdog. Sản phẩm hiện có mặt tại hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ toàn thế giới.

Airdog hiện được sử dụng tại hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ toàn thế giới. Ảnh: Airdog

Điểm nổi bật của dòng máy này là sử dụng công nghệ TPA độc quyền được cấp bằng sáng chế tại Mỹ thay vì công nghệ lọc Hepa.

TPA có khả năng lọc được virus, vi khuẩn và bụi siêu mịn có kích thước xuống 0,0146 micron - nhỏ hơn 20 lần các hạt bụi mà màng Hepa có thể lọc được (0,3 micron). Airdog cũng được chứng minh về khả năng lọc virus SARS - Cov2, hiệu quả đến 99,02% trong mọi tình huống thử nghiệm. Cụ thể, trong bộ lọc sử dụng một màng lọc điện trường ion hóa. Tất cả chất ô nhiễm đi qua sẽ bị phá vỡ cấu trúc dưới tác dụng của dòng điện. Kế đến, bộ thu gom của máy lọc không khí Airdog sẽ như một mảng nam châm hút chặt xác virus, vi khuẩn không cho chúng có nguy cơ thổi ngược ra ngoài.

Airdog còn trang bị thêm bộ lọc xúc tác hỗn hợp có thành phần chính là cacbon có tác dụng khử mùi độc hại, khói thuốc, mùi đồ ăn hay mùi động vật...Bộ lọc thiết kế bằng các tấm FD kim loại khô nhanh nên sau một thời gian sử dụng người dùng chỉ cần vệ sinh dưới nước sạch mà không cần tốn chi phí thay bộ lọc định kỳ.

Bộ lọc của Airdog loại bỏ virus, vi khuẩn, chỉ cần vệ sinh mà không phải thay thế. Ảnh: Airdog

Ngoài đèn báo về chất lượng không khí, các chỉ số về độ ẩm, nhiệt độ, chỉ số ô nhiễm và nồng độ formandehit đều hiển thị thông qua bộ cảm biến. Từ đó, người dùng dễ dàng nắm được tình trạng không khí trong gia đình .

Khả năng lọc không khí của Airdog hoạt động tốt trong diện tích từ nhỏ đến lớn (20 - 100 m2), hiệu suất lọc cao nhất lên đến 850 m3 mỗi giờ. Máy có nhiều chế độ hút khác nhau nên thời gian ban đêm máy hoạt động êm ái, không gây khó chịu khi thư giãn, nghỉ ngơi.

Airdog có nhiều dòng máy phù hợp với mọi không gian gia đình. Ảnh: Airdog

Theo thống kê của nhà phân phối tại Việt Nam, sản phẩm được mua nhiều nhất bởi những gia đình có người già và trẻ nhỏ. Đại diện hãng nói, giá thành của hãng cao hơn chút so với một số dòng máy khác trên thị trường. Tuy nhiên, xét về lâu dài, hiệu quả khi không phải thay thế bộ lọc mang lại nhiều lợi ích cho người dùng.

