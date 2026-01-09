Aikya duy trì top 10 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm uy tín

Aikya 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu Top 10 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm uy tín nhờ chất lượng và hệ sinh thái hơn 600 sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Danh hiệu do Vietnam Report bình chọn cho TV.Pharma - công ty thành viên của Tập đoàn Aikya, ngày 8/1 tại Hà Nội.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên các tiêu chí về sức khỏe tài chính và uy tín thương hiệu, phản ánh đánh giá của các nhà phân tích tài chính, bác sĩ, dược sĩ và người tiêu dùng. Việc liên tục được vinh danh trong 5 năm cho thấy mức độ tín nhiệm của thị trường và giới chuyên môn đối với Aikya, dựa trên các giá trị được doanh nghiệp theo đuổi trong hơn ba thập kỷ hoạt động.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty đã xác định mục tiêu không chỉ dừng ở sản xuất dược phẩm, mà hướng tới cung cấp các giải pháp toàn diện trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cho người Việt.

TV.Pharma - công ty thành viên của Tập đoàn Aikya (hàng trên ở giữa) nhận danh hiệu Top 10 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm uy tín. Ảnh: Aikya

Sau nhiều thập kỷ phát triển, doanh nghiệp xây dựng danh mục hơn 600 sản phẩm thuộc các nhóm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. Danh mục này được phát triển bởi ba công ty thành viên gồm TV.Pharma, Mebiphar và S.Pharma.

Doanh nghiệp đồng thời làm chủ chuỗi giá trị dược phẩm, từ nghiên cứu, phát triển, sản xuất đến phân phối. Ở khâu nghiên cứu, doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm phù hợp với thể trạng người Việt, đáp ứng nhu cầu điều trị các bệnh lý phổ biến và xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động.

Trong lĩnh vực sản xuất, Aikya đầu tư hệ thống nhà máy hiện đại, tuân thủ các quy chuẩn nghiêm ngặt của ngành dược. Hiện tập đoàn này sở hữu bốn cụm nhà máy quy mô lớn tại Trà Vinh, TP HCM và Sóc Trăng.

TV.Pharma - đơn vị chủ lực của tập đoàn đặt nhà máy tại Trà Vinh với diện tích khoảng 30.000 m2, vận hành theo các tiêu chuẩn WHO-GMP, GLP, GSP và GDP. Doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị công bố nhà máy Aikya Europa đạt chuẩn EU-GMP.

Từ năm 2022, Aikya đẩy mạnh đầu tư nâng cao năng lực sản xuất thông qua dự án Cụm công nghiệp Dược phẩm Công nghệ cao tại Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư hơn 650 tỷ đồng. Khi hoàn thiện, cụm này có công suất thiết kế khoảng 3,5 tỷ đơn vị sản phẩm mỗi năm, hướng tới mục tiêu sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo đại diện doanh nghiệp, việc đầu tư bài bản vào hệ thống nhà máy nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều cho từng lô sản xuất và duy trì hiệu quả sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh năng lực sản xuất, uy tín thương hiệu còn gắn với hệ thống phân phối rộng và minh bạch. Hiện mạng lưới phân phối của doanh nghiệp bao phủ khoảng 35.000 nhà thuốc truyền thống và chuỗi bán lẻ hiện đại, cùng hơn 1.500 bệnh viện và 1.400 phòng khám, trung tâm y tế trên cả nước.

Thông qua hệ thống này, các nhóm sản phẩm như kháng sinh, giảm đau - hạ sốt, tiêu hóa, hô hấp, cơ xương khớp, tim mạch, tiểu đường... được phân phối rộng rãi. Một số sản phẩm từng được vinh danh "Thương hiệu quốc gia" và "Ngôi sao thuốc Việt".

Theo đại diện Aikya, thành quả hiện tại có sự đóng góp lớn từ sự đồng hành của hệ thống nhà thuốc và đối tác phân phối trong hơn 30 năm qua. Năm 2025, doanh nghiệp tổ chức chuỗi hội nghị khách hàng thường niên nhằm tri ân đối tác, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và vận hành nhà thuốc.

Từ tháng 6/2025, doanh nghiệp cũng triển khai dự án ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh và vận hành, với mục tiêu nâng cao hiệu suất làm việc, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển hơn 1.000 sản phẩm điều trị và trên 100 sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao, đồng thời tiếp tục nâng chuẩn chất lượng và duy trì uy tín thương hiệu trên thị trường dược phẩm trong nước.

(Nguồn: Tập đoàn Aikya)