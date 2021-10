Ứng dụng iPoS 2 trên điện thoại là “trợ thủ” đắc lực cho đội ngũ tư vấn hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng.

iPoS 2 đồng hành cùng khách hàng mọi lúc, mọi nơi

iPoS lần đầu tiên được AIA VIệt Nam giới thiệu trên iPad vào năm 2013. Trên hành trình chuyển đổi số và xây dựng một hệ sinh thái số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc tối ưu hóa quy trình bán hàng, AIA Việt Nam ra mắt phiên bản nâng cấp ứng dụng iPoS 2 (interactive Point of Sale - hệ thống hỗ trợ kinh doanh mang tính tương tác) trên điện thoại thông minh - smartphone.

iPoS2 có giao diện linh hoạt, thân thiện với người dùng trên các thiết bị di động

Ứng dụng iPoS 2 được nâng cấp lần này tương thích với các dòng máy iPhone 8 trở lên, với hệ điều hành từ iOS 12 và các dòng máy sử dụng hệ điều hành Android 9.0 trở lên. iPoS 2 có giao diện linh hoạt, thân thiện với người dùng, được đồng bộ thông tin nhanh chóng giữa các thiết bị và được áp dụng cho cả hai phương thức bán hàng truyền thống lẫn trực tuyến. Đây là bước tiến quan trọng khi smartphone đang trở thành vật dụng không thể thiếu của mỗi cá nhân và là thiết bị kết nối chính nhờ sự tiện lợi và phổ biến. Bên cạnh đó, iPoS 2 với tích hợp "quy trình bán hàng trực tuyến" cũng là một trong những nền tảng phục vụ chiến lược phát triển đội ngũ tư vấn tài chính công nghệ, những người làm chủ về công nghệ, đại diện cho hình ảnh và chuẩn mực của người tư vấn bảo hiểm thế hệ 4.0 của AIA Việt Nam.

Ông Võ Quyết Thắng, Phó tổng giám đốc Phát triển kinh doanh AIA Việt Nam chia sẻ: "Công nghệ đang ngày càng trở nên quan trọng ở hầu hết lĩnh vực, trong đó có bảo hiểm nhân thọ bởi những trải nghiệm mà nó mang lại. Vì vậy, AIA Việt Nam đã chủ động đầu tư mạnh mẽ về công nghệ từ rất sớm, với mục tiêu hướng đến nâng cao trải nghiệm dịch vụ, xây dựng một hệ sinh thái với nhiều ứng dụng công nghệ số lấy khách hàng làm trung tâm và cung cấp những phương tiện, công cụ phù hợp hỗ trợ hoạt động của đội ngũ tư vấn".

Theo ông Thắng, nhờ ứng dụng công nghệ số, AIA Việt Nam tự tin cung cấp cho đội ngũ tư vấn của mình những "trợ thủ" đắc lực để tác nghiệp, giúp họ mở rộng nguồn khách hàng mà không bị giới hạn về địa lý cũng như các quy định giãn cách. "Nếu cách đây ít lâu, việc tư vấn và hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm bắt buộc tư vấn viên phải gặp gỡ khách hàng thì nay, với quy trình bán hàng trực tuyến được tích hợp trên iPoS 2, thì thông qua các thiết bị di động, tất cả bước trên đều có thể thực hiện trực tuyến mọi lúc, mọi nơi", ông Thắng nhấn mạnh.

iPoS2 cũng là một trong những nền tảng quan trọng trong chiến lược số hóa của AIA Việt Nam.

Quy trình bán hàng trực tuyến tích hợp và bảo mật

Trước đó, AIA Việt Nam đã triển khai quy trình bán hàng trực tuyến được tích hợp trên nền tảng iPoS 2. Quy trình được tích hợp nhiều công nghệ mới, giúp giảm thiểu thao tác nhập liệu, tạo sự an tâm cho khách hàng khi tự mình kiểm tra lại tất cả các thông tin đã được tư vấn trước khi tự xác thực giao dịch như: công nghệ chia sẻ màn hình trao đổi, tương tác giữa tư vấn viên và khách hàng (tư vấn qua phần mềm Zoom), công nghệ nhận diện hình ảnh (OCR), quét hồ sơ để nhận dạng thông tin, so sánh điểm ảnh, dữ liệu giúp xác thực khách hàng tự động (eKYC)... Đối với những hồ sơ chuẩn, việc thẩm định và phát hành hợp đồng được xử lý và hoàn thành rất nhanh từ thời điểm khách hàng hoàn thành nộp phí bảo hiểm.

Bên cạnh đó, tất cả thao tác như tư vấn, điền thông tin khách hàng vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, ký và nộp bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đều thực hiện bằng ứng dụng công nghệ thông tin, nên toàn bộ quy trình này được bảo vệ an toàn bằng các biện pháp an ninh công nghệ hàng đầu; đảm bảo các thông tin chi tiết đã xác nhận sẽ không thể bị sửa đổi và hoàn toàn bảo mật. Dữ liệu thông tin khách hàng khi đã chuyển về công ty, sẽ được lưu trữ an toàn tại hệ thống quản lý dữ liệu gốc của AIA Việt Nam. Vì vậy, một số dòng máy đã bị bẻ khóa như: bị jailbreak đối với các dòng iPhone hay đã Rom Cook (Hack) đối với các dòng máy chạy hệ điều hành Android hoặc các nhà sản xuất không áp dụng các phương thức bảo mật theo yêu cầu sẽ không sử dụng được ứng dụng này.

Song song với đầu tư về công nghệ, AIA còn tập trung ưu tiên lớn vào nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn, trong đó đội ngũ tư vấn tài chính công nghệ theo nhịp phát triển của chuyển đổi số. "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng đội ngũ tư vấn viên không chỉ thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp và kiến thức chuyên sâu, mà thực sự mang đến cho khách hàng những giá trị mới và trải nghiệm hoàn toàn khác biệt", ông Võ Quyết Thắng chia sẻ.

AIA tập trung ưu tiên phát triển đội ngũ Tư vấn Tài chính Công nghệ theo nhịp phát triển của chuyển đổi số.

AIA không chỉ tập trung cho đội ngũ kinh doanh mà còn xây dựng hệ sinh thái online dành cho khách hàng, nơi khách hàng có thể tương tác, trải nghiệm giao dịch online và tham gia các hoạt động nâng cao sức khỏe.

Đặc biệt, AIA Việt Nam cũng phát triển hệ thống sản phẩm đa dạng, dễ hiểu, có tính bảo vệ cao, giúp đại lý dễ dàng tư vấn online chỉ trong vòng 10 - 15 phút.

