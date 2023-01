Ai tìm tôi giữa phố đông người?

Mình sinh ra ở Ninh Bình, đã, đang và sẽ tiếp tục sống và làm việc ở Hà Nội.

Mình đến Hà Nội tròn mười năm rồi. Ở thành phố đông dân thứ hai Việt Nam là thế, lướt qua rất nhiều người nhưng sắp bước sang tuổi 30 mà mình vẫn chưa thể tìm cho mình người nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Có một câu nói mình rất thích đó là "For what it’s worth, it’s never too late".

Thực ra, mình chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng khi đợi chờ hạnh phúc đang tắc đường ngoài kia. Chỉ là để có thể tìm thấy người kia trong phạm vi cuộc sống của mình có lẽ hơi khó dù làm nhân viên tư vấn nghiệp vụ ở công ty IT - nơi mọi người nghĩ là nhiều con trai, nhưng mình toàn phải onsite bên khách hàng nên cũng như không.

Bình thường mình sẽ dành thời gian rảnh để đọc sách, xem phim hay xem bóng đá (mình là fan của MU), lịch cầu lông là tuần hai buổi, còn lại qua nhà anh chị chơi với cháu hoặc cà phê với hội bạn thân. Một năm mình cố gắng đi du lịch một hoặc hai lần.

Với mình, người sinh năm 1994 có thể là bạn cũng có thể là em; còn 1993 có thể là anh nhưng cũng có thể là bạn. Mình từng trêu mẹ rằng không cố nhịn, chờ thêm mấy ngày nữa thì bố mẹ sẽ không nhắc mãi chuyện năm nay tuổi lấy chồng của mình đã là 30.

Thật tốt nếu quê chúng ta không cách xa nhau quá (cụ thể là dưới 100 km từ nhà cậu tới nhà thờ đá Phát Diệm nhé). Dù cậu là fan của Liverpool cũng không sao đâu nha, thích thể thao là lợi thế rồi. Chiều cao cứ chạm được chiếc chuông gió treo cách đất 1,7 m ở cửa nhà mình là hơn mình một cái đầu rồi. Cuối cùng, hy vọng cậu thuộc thế hệ 9x nhé vì mình nghĩ cùng quan điểm sống khả năng phù hợp cao hơn.

Mình ở đây là nhờ có người bạn thân giới thiệu kênh làm quen này nên cũng muốn thử vận may một chút. Sẽ rất vui nếu có thêm bạn và hạnh phúc nếu hơn cả một người bạn. Mình cũng sẽ không buồn nếu chỉ là một người lạ từng quen. Nên là đừng ngại gửi mail cho mình nếu cảm thấy chúng mình hợp nhau nha.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc