AI tái hiện bản thu cuối của The Beatles

Giọng hát của John Lennon, thành viên đã qua đời của The Beatles, được AI tái tạo để hoàn thành bản thu cuối và sẽ phát hành trong năm nay.

Ngày 13/6, ca sĩ Paul McCartney, 80 tuổi, thông báo bản thu âm cuối cùng của The Beatles được hỗ trợ bởi AI sẽ ra mắt vào cuối năm. The Beatles là ban nhạc rock được thành lập tại Liverpool năm 1960 với bốn thành viên John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr. Năm 1970, nhóm quyết định tách ra và mỗi người đều có sự nghiệp riêng, chưa từng tái hợp. Năm 1980, John Lennon qua đời do bị bắn ở New York. George Harrison cũng mất năm 2021 vì ung thư phổi.

Một năm trước khi qua đời, Lennon đã thu âm nhiều bài hát, phần lớn bằng các mẫu Boombox - loa kiêm đài radio phổ biến thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Trong đó có hai bài hát Free As A Bird và Real Love đã được nhà sản xuất âm nhạc Jeff Lynne lần lượt phát hành năm 1995 và 1996.

Các thành viên The Beatles trong một buổi biểu diễn tại Manchester năm 1963. Ảnh: Redferns

Paul McCartney luôn muốn hoàn thành bài hát cuối cùng có đầy đủ các thành viên của The Beatles. Tác phẩm chưa được công bố tên chính thức nhưng BBC cho rằng bài hát có thể là Now And Then.

Ý tưởng dùng AI tái hiện bản thu âm cuối cùng của ban nhạc xuất phát từ bộ phim tài liệu The Beatles: Get Back năm 2021 của đạo diễn Peter Jackson. Phim sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng giọng nói của các thành viên The Beatles và tách chúng ra khỏi tiếng ồn xung quanh.

McCartney cho biết họ tách giọng của Lennon từ một cuộn băng cassette nhỏ. Trong bản thu còn có một số âm thanh khác từ tiếng piano, guitar, tiếng của ca sĩ quá nhỏ nên họ phải nhờ đến AI. "Chúng tôi lọc giọng hát của Lennon từ ghi âm thô, sau đó hậu kỳ như một bản thu bình thường nhưng tốn thời gian hơn", McCartney nói.

Năm ngoái, McCartney đã chơi các tác phẩm kinh điển của The Beatles trong hai giờ trước 100.000 người tại lễ hội Glastonbury ở Anh. Ngoài ra, ông cũng có song ca ảo cùng John Lennon với bài I've Got a Feeling.

Sự phát triển thần tốc của AI mang đến cơ hội cho ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng cũng là chủ đề gây tranh cãi. Tháng trước, Sting, nhạc sĩ người Anh, cảnh báo rằng "bảo vệ nguồn nhân lực trước AI" sẽ là trận chiến lớn của các nhạc sĩ trong những năm tới.

Nhạc sĩ Nick Cave phản đối khả năng sáng tạo âm nhạc của AI theo phong cách hoặc giọng hát của nghệ sĩ. Thậm chí, Ice Cube, rapper người Mỹ, còn gọi AI là "công nghệ ma quỷ" khi nói nó tiếp tay cho các hành vi trộm cắp giọng hát của ca sĩ.

Tuy nhiên, không ít nghệ sĩ ủng hộ AI và nắm bắt công nghệ để phát triển. Nữ ca sĩ Grimes cho biết cô sẵn sàng chia 50% tiền bản quyền với bất kỳ bài hát nào do AI tạo ra và dùng giọng hát của cô.

Với McCartney, ông đánh giá AI "hơi đáng sợ" nhưng thú vị. "Đây là tương lai của nhân loại, hãy xem nó dẫn chúng ta đến đâu", ông nói.

Huế Nguyễn (theo CNBC, Guardian)