AI lập báo cáo cho cảnh sát giao thông, biến người thành ếch

Báo cáo của cảnh sát thành phố Heber, bang Utah, nói rằng một sĩ quan biến thành một con ếch khiến đơn vị này phải đưa ra lời giải thích.

Trong 2025, sở cảnh sát thành phố Heber thử nghiệm phần mềm viết báo cáo dựa trên AI. Phần mềm này lắng nghe video từ camera gắn trên người và tự động soạn thảo báo cáo của cảnh sát. Tuy nhiên, trong một tình huống, hệ thống thu được âm thanh từ bộ phim Công chúa và chàng ếch đang phát ra và đưa ngay vào hồ sơ.

Trung sĩ Keel nói với Fox 13: "Đó là lúc chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc đính chính những báo cáo do AI tạo ra".

Cảnh sát bang Utah dừng một xe có dấu hiệu vi phạm giao thông, tháng 11/2025. Ảnh: Emery County Sheriff’s Office

Theo đó, các công cụ AI này được thiết kế để tiết kiệm thời gian cho cảnh sát bằng cách chuyển đổi âm thanh từ camera gắn trên người thành báo cáo bằng văn bản. Về lý thuyết, điều đó có nghĩa là ít giấy tờ hơn và nhiều thời gian tuần tra hơn.

Trên thực tế, điều đó cũng có nghĩa là một thuật toán đang diễn giải các cuộc hội thoại, giọng điệu và tiếng ồn xung quanh trong các cuộc gặp gỡ bên đường, bao gồm cả các vụ dừng xe giao thông và có thể gây ra hậu quả lâu dài cho người lái xe.

Việc dừng xe kiểm tra giao thông có vẻ chỉ là một cuộc tương tác ngắn ngủi, nhưng hồ sơ từ những lần dừng xe đó có thể tồn tại vĩnh viễn. Báo cáo đó có thể ảnh hưởng đến các lần dừng xe kiểm tra trong tương lai, các thủ tục tố tụng, yêu cầu bồi thường bảo hiểm, việc đình chỉ giấy phép lái xe, và thậm chí cả việc kiểm tra lý lịch khi xin việc.

Vì thế khi AI mắc lỗi, đó không chỉ là lỗi đánh máy, mà là thông tin sai lệch được đưa vào một tài liệu chính thức.

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi AI hiểu sai người nói, diễn giải sai giọng điệu của người lái xe, hoặc tóm tắt sai lý do tại sao vụ dừng xe lại trở nên nghiêm trọng hơn?

Hiện nay, dường như giải pháp tốt nhất cho các tài xế là camera hành trình và các thiết bị ghi hình khác để đảm bảo có được hồ sơ mà trí tuệ nhân tạo không thể can thiệp. Việc yêu cầu cung cấp đoạn phim và báo cáo từ camera gắn trên người thông qua Đạo luật Tự do Thông tin cũng có thể rất quan trọng.

Mỹ Anh