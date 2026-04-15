Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc

Em không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần một nơi luôn sáng đèn và đầy tiếng cười.

Chào anh,

Em là một "chị mẹ" đơn thân ngoài 30 tuổi. Tâm hồn em giống như đại dương - có lúc êm đềm, dịu nhẹ, có lúc lại cuộn trào đầy sức sống và đôi khi cũng nổi sóng. Vì thế, nếu anh là một người "lái tàu", mong anh đủ bản lĩnh và kiên nhẫn để đi qua vùng biển này, thay vì chỉ tìm một mặt nước phẳng lặng.

Em là giáo viên cấp ba tại một trường quốc tế. Con người em là sự giao thoa giữa hai thế giới: một cô gái Việt Nam truyền thống, được nuôi dạy với những giá trị gia đình sâu sắc, và một người phụ nữ hiện đại, độc lập, trưởng thành từ môi trường làm việc năng động và cởi mở. Em không hoàn hảo, nhan sắc cũng rất bình thường nhưng em luôn mang theo nguồn năng lượng tích cực, có lẽ vì em hay cười và chọn cách sống nhẹ nhàng với mọi điều.

Ba năm trước, em bắt đầu lại cuộc sống của mình. Em bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không còn phù hợp, không nuối tiếc, chỉ mang theo điều quý giá nhất - cô con gái nhỏ đáng yêu. Con là niềm hạnh phúc, là lý do để em vững vàng và cũng là phần dịu dàng nhất trong em.

Em không tìm kiếm điều gì quá lớn lao. Chỉ mong gặp được một người có thể cùng em sống trọn vẹn từng khoảnh khắc - cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng đi đâu đó khi có thể, cùng chăm sóc con và cùng nhau xây dựng một mái ấm đủ ấm áp để mỗi ngày trở về đều thấy bình yên.

Em không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần một nơi luôn sáng đèn và đầy tiếng cười. Hiện tại, em chọn sống ở ngoại thành Hà Nội — một nơi đủ xa để tránh sự xô bồ, đủ gần để không tách mình khỏi nhịp sống.

À, em có một "gu" rất rõ ràng nhưng không quá khắt khe: em bị thu hút bởi những người đàn ông cao ráo (trên 1,7 m một chút càng tốt), yêu thể thao, biết chăm sóc bản thân và có lối sống lành mạnh. Không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành và có trách nhiệm.

Còn nếu anh vừa hay cao hơn em một chút, thích vận động và cũng đang tìm một người để cùng chạy bộ buổi sáng hoặc... nắm tay đi chậm lại vào buổi chiều, có lẽ em đang đợi đúng người rồi.

