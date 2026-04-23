Ai chịu trách nhiệm trong vụ bé trai đá bóng khiến người đi xe máy tử vong?

Chuyên gia cho rằng cha mẹ hoặc người giám hộ có thể bị truy cứu hình sự hoặc phải bồi thường trong vụ bé trai 5 tuổi đá bóng ra đường khiến người đi xe máy tử vong.

Người đàn ông 50 tuổi chạy xe máy trên tỉnh lộ 908, hướng từ quốc lộ 54 về quốc lộ 1A thuộc khu vực xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long, chiều 18/4. Đường khá vắng. Bất ngờ, xe cán phải quả bóng khiến ông ngã xuống đường, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), camera an ninh ghi nhận vài giây trước khi xảy ra tai nạn có bé trai 5 tuổi đang chơi với người lớn bên lề phải. Cậu bé sau đó đá văng quả bóng ra lòng đường và xe máy của nạn nhân đã cán trúng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, chưa đưa ra kết luận.

Luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, trong vụ việc này, đứa trẻ không phải là chủ thể chịu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, người dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, dù hành vi đá bóng ra đường có thể dẫn đến tai nạn, bé trai không bị xem là người phạm tội.

Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý có thể đặt ra với cha mẹ hoặc người giám hộ, tùy vào mức độ lỗi và mối quan hệ nhân quả giữa việc thiếu giám sát và hậu quả xảy ra, gồm trách nhiệm hình sự, dân sự và hành chính.

Em bé đá bóng lăn ra đường khiến một người đi xe máy tử vong Video:Cục cảnh sát giao thông

Trách nhiệm hình sự

Cha mẹ hoặc người trực tiếp giám hộ có thể bị xem xét về tội Vô ý làm chết người theo khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt tù tối đa 5 năm, nếu cơ quan điều tra chứng minh được hành vi của người giám hộ đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Cụ thể, việc thiếu trách nhiệm trong quản lý, giám sát trẻ, để trẻ chơi ở khu vực nguy hiểm như lòng đường, và sự thiếu giám sát này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả chết người.

Tuy nhiên, theo luật sư Liên, việc xử lý hình sự cần được cân nhắc thận trọng, dựa trên việc đánh giá đầy đủ mối quan hệ nhân quả và yếu tố lỗi.

Trong trường hợp người điều khiển phương tiện không tuân thủ quy định giao thông đường bộ, như chạy quá tốc độ, thiếu quan sát hoặc không làm chủ tay lái, hành vi này có thể được xem là nguyên nhân trực tiếp của tai nạn, từ đó làm thay đổi, thậm chí làm mất mối quan hệ nhân quả giữa việc giám sát trẻ và hậu quả xảy ra.

Trách nhiệm dân sự

Theo khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015, người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha mẹ thì cha mẹ phải bồi thường toàn bộ.

Theo Điều 591, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, mai táng, tổn thất tinh thần và các nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có).

Về trách nhiệm hành chính, theo điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024, hành vi sử dụng lòng đường, vỉa hè để chơi bóng có thể bị phạt từ 200.000 đến 250.000 đồng.

"Với các vụ việc tương tự, cơ quan chức năng sẽ xem xét tổng thể hành vi, mức độ lỗi và mối quan hệ nhân quả để xác định trách nhiệm pháp lý phù hợp", luật sư Liên nói.

Trong nhiều trường hợp, giải quyết theo hướng dân sự, trên cơ sở thiện chí, chia sẻ giữa các bên, thường được ưu tiên, nhằm khắc phục hậu quả, giảm gánh nặng cho gia đình người bị nạn, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực đến tâm lý và sự phát triển của trẻ nhỏ.

Từ vụ việc này cho thấy rủi ro có thể phát sinh từ những tình huống tưởng như đơn giản, khi trẻ vui chơi ở khu vực vỉa hè, lòng đường hoặc nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu thiếu sự giám sát.

Nhật Vy