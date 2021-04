Ai Cập muốn được bồi thường một tỷ USD vì sự cố Suez

Ai Cập cho biết họ có thể tìm kiếm một khoản bồi thường khoảng 1 tỷ USD trong vụ tàu Ever Given mắc cạn ở kênh Suez tuần trước.

Theo ông Osama Rabie, Giám đốc điều hành của Cơ quan Kênh đào Suez (SCA), con số này là ước tính sơ bộ về thiệt hại liên quan đến phí vận chuyển, tổn thất đối với đường thủy và chi phí thiết bị, nhân công trong các nỗ lực nạo vét và trục vớt.

"Đây là quyền của Ai Cập", ông khẳng định và nói thêm rằng sự cố đã làm tổn hại đến danh tiếng đất nước này. Tuy nhiên, ông Osama Rabie không nói rõ SCA sẽ đòi bồi thường từ ai.

Con tàu Ever Given dài 400 mét, thuộc sở hữu của Shoei Kisen Kaisha của Nhật Bản, mắc cạn ngày 23/3 ở phần phía nam của con kênh Suez và được giải thoát 6 ngày sau đó.

Tàu Ever Given sau khi nổi lại được hoàn toàn ở kênh Suez. Ảnh: Reuters.

Công ty Evergreen Marine của Đài Loan, đơn vị thuê tàu cho biết hôm 1/4 rằng không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của bất kỳ hàng hóa nào mà họ đang vận chuyển. "Hầu như không có cơ hội đề yêu cầu bồi thường từ chúng tôi", Chủ tịch Evergreen Marine Eric Hsieh cho biết tại một cuộc họp ở Đài Bắc.

Đại diện của Evergreen tại Ai Cập, Mohamed Bahaa thì cho biết sẽ khó có bất kỳ tranh chấp tài chính nào giữa công ty và SCA. "Trong 40 năm, chưa có một trường hợp tranh chấp nào xảy ra giữa SCA và Evergreen. Tất cả chúng tôi tôn trọng các quy tắc của SCA", ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Trong khi đó, chủ tàu Shoei Kisen cho biết sẽ thảo luận về việc bồi thường với SCA, nhưng từ chối đưa ra thông tin chi tiết vào lúc này, theo một người phát ngôn.

Đến ngày 1/4, tàu Ever Given đã ở Great Bitter Lake, gần nửa chiều dài dọc theo con kênh. Theo SCA, có thể phải mất đến tối thứ Sáu hoặc thứ Bảy tuần này để giải phóng hàng trăm con tàu đã bị tắc nghẽn bởi sự cố tuần qua. Ông Rabie cho biết thêm, khả năng Ever Given bị giữ lại ở Ai Cập nếu vấn đề bồi thường được đưa ra tòa, là khó xảy ra.

Phiên An (theo Bloomberg)