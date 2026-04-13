Ai cần xác nhận SIM chính chủ trên VNeID?

Người dùng di động nếu nhận được thông báo từ nhà mạng hoặc ứng dụng VNeID mới phải thực hiện xác nhận SIM chính chủ.

Từ ngày 15/4, Thông tư 08/2026 về xác thực thông tin thuê bao sẽ chính thức có hiệu lực. Quy định mới lần đầu cho phép người dùng tự tiến hành xác nhận thông tin thông qua ứng dụng VNeID.

Các doanh nghiệp viễn thông sẽ tiến hành đồng bộ dữ liệu về VNeID. Do đó, khi truy nhập, người dùng sẽ được cung cấp danh sách tất cả thuê bao thuộc tất cả các mạng mà họ đang đứng tên. Từ dữ liệu trên ứng dụng định danh điện tử, họ có thể chủ động xác nhận những số điện thoại đang sử dụng là chính chủ và loại bỏ những số không do mình đăng ký, hoặc không còn nhu cầu sử dụng.

Quy định mới không yêu cầu tất cả chủ thuê bao phải tiến hành xác thực lại. Các thuê bao đã đăng ký bằng VNeID, thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip, hoặc những số được sử dụng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 không phải thực hiện xác thực lại, trừ khi có hoạt động thay đổi thiết bị gắn SIM từ 15/6.

Việc xác nhận SIM chính chủ không thực hiện đồng loạt vào ngày 15/4, mà diễn ra theo đợt. Người dùng sẽ tiến hành thực hiện theo các bước hướng dẫn đơn giản trên VNeID khi nhận được tin nhắn đến của nhà mạng hoặc thông báo từ ứng dụng định danh điện tử. Khi danh sách số di động hiện ra, họ ấn vào từng số, chọn xác nhận "đang sử dụng" hoặc "không sử dụng" số thuê bao.

Quy định mới được đưa ra nhằm siết tình trạng SIM không chính chủ - nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cuộc gọi lừa đảo, vốn tồn tại nhiều năm qua. So với các lần xác thực trước, phần lớn quy trình xác thực, đối soát và xử lý dữ liệu sẽ do doanh nghiệp viễn thông phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện. Người dân chỉ tiến hành một vài thao tác qua ứng dụng di động.

Để giảm tải và hạn chế rủi ro gián đoạn dịch vụ, những ngày qua, doanh nghiệp viễn thông cũng chủ động thông báo tới những thuê bao có thể nằm trong diện thông tin không chính chủ và khuyến khích chủ động xác thực lại.

Đại diện nhà mạng VNPT cho biết, nếu đã đăng ký thuê bao bằng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân 12 số, người dùng di động chỉ cần chọn "đang sử dụng" trên VNeID là hoàn thành. Trong khi đó, người vẫn đăng ký bằng chứng minh nhân dân 9 số sẽ phải cập nhật thông tin thẻ căn cước hoặc căn cước công dân 12 số.

Với nhóm người cao tuổi, người không sử dụng smartphone, người ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, đại diện nhà mạng sẽ phối hợp với lực lượng công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú.

Việc thông báo tới chủ thuê bao chưa hoàn tất xác thực sẽ được nhà mạng thực hiện theo lộ trình. Chỉ khi không hoàn thành khi đến thời hạn, chủ thuê bao mới bị xử lý từng bước, từ dừng dịch vụ một chiều đến hai chiều, tới thu hồi số điện thoại.

