Agribank ưu đãi vốn cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số

Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, với quy mô 60.000 tỷ đồng, giảm lãi suất đến 1,5% một năm, áp dụng đến hết tháng 12.

Chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, nhằm xây dựng gói tín dụng 500.000 tỷ đồng ưu tiên cho lĩnh vực hạ tầng và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Theo Agribank, đây là chương trình tín dụng trung và dài hạn được thiết kế riêng cho các dự án đầu tư hạ tầng và chuyển đổi số. Lãi suất cho vay được giảm tối đa 1,5% mỗi năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn, thời gian hưởng ưu đãi lãi suất đến 24 tháng kể từ ngày giải ngân. Ngân hàng cũng tư vấn để doanh nghiệp lựa chọn hình thức và thời hạn vay phù hợp với kế hoạch tài chính.

Nhân viên Agribank đang hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng. Ảnh: Agribank

Đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp mới và doanh nghiệp đang vay vốn tại Agribank, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân, có nhu cầu đầu tư các dự án hạ tầng và công nghệ số thuộc các lĩnh vực như điện, giao thông và công nghệ chiến lược theo danh mục của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ. Khách hàng có thể sử dụng vốn để triển khai dự án mới, mua lại dự án hoặc bù đắp chi phí cho các dự án đang thực hiện hay đã hoàn thành.

Bên cạnh nguồn vốn ưu đãi, Agribank cung cấp các giải pháp tài chính đi kèm như dịch vụ tài khoản, thanh toán và quản lý dòng tiền, ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án đồng bộ và hiệu quả hơn.

Đại diện ngân hàng cho biết chương trình này là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa định hướng của Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và phát triển kinh tế bền vững.

Thời gian qua, Agribank đã tập trung mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực đầu tư hạ tầng và công nghệ số, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực vận hành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và thích ứng linh hoạt với xu thế công nghệ mới.

Minh Ngọc