Acer tung loạt ưu đãi cho khách mua laptop, màn hình

Các sản phẩm của Acer trong đợt ưu đãi này là các dòng laptop và màn hình chính hãng. Từ 8/5 đến 31/5, hãng này ưu đãi cho khách hàng thêm một năm bảo hành với các dòng máy Aspire 5. Nếu mua máy tại FPT Shop, người dùng nhận thêm loa Bluetooth trị giá 1 triệu đồng.

Với dòng laptop Helios 300, Acer Việt Nam giảm 3 triệu đồng tiền mặt. Từ 10/5 đến 31/5, người dùng đặt trước laptop Triton 500 sẽ nhận bộ quà trị giá 13,99 triệu đồng. Trong năm nay, hãng này vẫn đang triển khai chương trình tặng balo trị giá 3,5 triệu đồng cho khách mua laptop Predator và balo 2 triệu đồng cho khách mua Nitro 5.

Predator Triton 500 vừa ra mắt của Acer.

Trong đó, Triton 500 là mẫu laptop gaming nổi tiếng với thiết kế vỏ nhôm nguyên khối, mỏng nhẹ. Theo đại diện Acer Việt Nam, phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng máy này là một trong những laptop gaming đầu tiên tích hợpvi xử lý và card đồ họa mới nhất từ Intel và card đồ họa RTX Super củaNvidiatại thị trường Việt Nam. Predator Triton 500 có giá bán từ 54,99 đến 79,99 triệu đồng.

Trong dịch Covid-19, Acer kết hợp với cộng đồng Predator Việt Nam đưa ra chiến dịch "#HayONha cùng màn hình gaming Acer", tặng voucher trị giá 500.000 đồng khi mua màn hình. Ngoài ra, người dùng sẽ được tặng tai nghe Galea 311 trị giá 3 triệu đồng. Mua màn hình gaming Acer tại Phong Vũ được giảm giá 200.000 đồng.

Màn hình gaming Predator XB253QGX.

Màn hình VG252QX và XB253QGX đang nhận ưu đãi lần lượt chuột Cestus 310 trị giá 1,75 triệu đồng và combo quà tặng 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, đặt hàng trước màn hình VG252QX, người dùng sẽ được tặng combo trị giá 2,25 triệu đồng.

Predator XB253QGX là màn hình gaming trang bị tần số quét nhanh 240Hz trên tấm nền IPS, tốc độ phản hồi 0.5ms, loại bỏ hiện tượng bóng ma, đảm bảo độ mãn nhãn đa góc nhìn, thích hợp trải nghiệm chơi game đỉnh cao. Màn hình thiết kế hầm hố đậm chất game thủ, có thể xoay gập, điều chỉnh độ cao theo ý thích.

Một đại lý chính hãng của Acer ghi nhận trong dịch Covid-19, dòng laptop gaming Nitro 5 chiếm 50% doanh số bởi đây là dòng sản phẩm phù hợp với sinh viên và game thủ mua để giải trí. Các dòng laptop văn phòng như Acer Swift 3 và Aspire 5 chiếm 40% doanh số bởi sức mua tăng trong bối cảnh dân văn phòng làm việc tại nhà và sinh viên học online.

Laptop Acer Aspire 5 trên tay người dùng.

"Doanh số bán laptop Acer trong đợt giãn cách xã hội tăng trưởng 125%, so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kênh bán hàng online chiếm tới 30%", đại diện đại lý Hàng Chính Hiệu nói. "Doanh số tăng trưởng một phần do Acer Việt Nam đẩy mạnh chất lượng dịch vụ bảo hành nhanh 3S1 khiến khách hàng tin tưởng hơn, tỷ lệ than phiền về bảo hành gần như không có".

Tuấn Vũ