Acecook là 'Nhà sản xuất mì ăn liền được mua nhiều nhất'

Theo kết quả bình chọn của tổ chức Kantar Worldpanel Division - Household Panel, Acecook Việt Nam là "Nhà sản xuất mì ăn liền được chọn mua nhiều nhất năm 2021".

Trước đó, đơn vị này cũng được công nhận là "Nhà sản xuất mì ăn liền được chọn mua nhiều nhất" trong 3 năm liên tiếp 2018 - 2020.

Trong đó, thương hiệu Mì Hảo Hảo được công nhận là "Thương hiệu mì ăn liền được chọn mua nhiều nhất" liên tục trong 10 năm liền (2012 - 2021). Ngoài ra, Acecook Việt Nam đồng thời là nhà sản xuất phở, bún, hủ tiếu, miến ăn liền được chọn mua nhiều nhất năm 2021 với các thương hiệu lần lượt là Phở Đệ Nhất, Bún Hằng Nga, Hủ Tiếu Nhịp Sống, Miến Phú Hương.

Dây chuyền sản xuất hiện đại giúp Acecook Việt Nam làm ra những sản phẩm "công nghệ Nhật Bản, hương vị Việt Nam". Ảnh: Acecook Việt Nam

Các kết quả được công bố dựa trên dữ liệu từ chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng của Worldpanel Use of Kantar’s Worldpanel Data. Số liệu được thu thập từ quá trình khảo sát 2.150 hộ dân ở 4 thành phố chính (Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ) và 1.200 hộ gia đình ở khu vực nông thôn ở 3 miền Bắc, Trung, Nam trong 52 tuần. Loạt sản phẩm ăn liền được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất là kết quả đánh dấu chặng đường gần 30 năm Acecook đồng hành cùng người Việt.

Là thương hiệu ngoại, Acecook hiểu rằng am hiểu văn hóa ẩm thực của nước sở tại chính là cách để chạm tới trái tim của người tiêu dùng. Đó là lý do, vai trò nghiên cứu và phát triển sản phẩm đều do người Việt đảm trách. Thành công của Hảo Hảo là minh chứng rõ nét cho hành trình thương hiệu này chinh phục khẩu vị người tiêu dùng. Từ đó đến nay, hàng loạt sản phẩm của Acecook cũng sở hữu hương vị được đánh giá cao như: Bún Hằng Nga, Phở Đệ Nhất, Hủ tiếu Nhịp Sống, Miến Phú Hương...

Bên cạnh hương vị mang tính đặc trưng của từng vùng miền trên cả nước, những tên gọi thân thuộc với đời sống văn hóa tinh thần người dân cũng giúp sản phẩm của Acecook đến gần hơn với người tiêu dùng. Điều này càng góp phần khẳng định tính đúng đắn về định hướng sáng tạo sản phẩm "Công nghệ Nhật Bản - Hương vị Việt Nam" mà thương hiệu hướng đến.

Ngoài hương vị thơm ngon, mỗi sản phẩm ăn liền được ra đời từ Acecook được đảm bảo chất lượng bằng dây chuyền sản xuất cùng những quy định chất lượng nghiêm ngặt chuẩn Nhật, với mục tiêu mang đến những bữa ăn ngon và hạnh phúc cho người tiêu dùng.

Gần 3 thập kỷ Acecook đến Việt Nam không đơn thuần ghi dấu những bước ngoặt quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Đó là hành trình thương hiệu sẻ chia hương vị yêu thương với mọi gia đình Việt từ thành thị đến nông thôn, đem lại những bữa ăn chất lượng cho người tiêu dùng.

