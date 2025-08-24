Ác mộng từ những chiếc xe tải gắn loa khủng ở Indonesia

Những chiếc xe tải gắn đầy loa trên đường phố Java khiến người dân địa phương đối mặt ô nhiễm tiếng ồn, kéo theo nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Xe tải gắn đầy loa đã trở thành hình ảnh phổ biến trên đảo chính Java, Indonesia. Những "tháp loa" di động này phát cả nhạc truyền thống lẫn điện tử cho các sự kiện đường phố. Đây chính là ác mộng với nhiều người dân bản địa, bởi chúng tạo ra tiếng ồn lớn, dồn dập, tác động tiêu cực đến sức khỏe của họ.

"Tiếng nhạc vang rền từ 13h chiều hôm trước cho đến 3h sáng hôm sau. Họ mở loa âm lượng lớn và uống rượu", Ahmad Suliyat, người dân làng Ngantru, tỉnh Đông Java, nói với AFP. "Thực sự rất khó chịu".

Người dân bịt tai khi xe tải chở loa đi qua trong một sự kiện ở thành phố Malang, Đông Java, Indonesia ngày 9/8. Ảnh: AFP

Theo Jakarta Post, "tháp loa" có nguồn gốc từ một số địa phương ở Đông Java, sau đó trở thành hình thức giải trí chủ yếu trong các lễ hội, đám cưới, sự kiện tôn giáo vào đầu những năm 2000. Tháp loa thậm chí còn được giới chính trị gia sử dụng để thu hút đám đông khi vận động tranh cử.

Những năm gần đây, tháp loa bắt đầu xuất hiện tại một số giải đấu, thậm chí các nhóm cổ động viên còn thi xem bên nào có cách sắp xếp loa tạo ra âm thanh lớn nhất, mạnh nhất, thu hút hàng nghìn người xem.

Tình trạng này kéo theo cả phiền toái. Ngày càng nhiều người dân Đông Java bày tỏ lo ngại về tác động từ ô nhiễm tiếng ồn đến các nhóm dễ tổn thương như người già, trẻ em và người có bệnh nền. Họ chia sẻ lên mạng xã hội video, ảnh những bức tường bị nứt, mái ngói rơi vỡ vì âm thanh quá lớn từ những chiếc loa khủng.

Giới chức đã chứng minh những hệ lụy đến sức khỏe do tiếng ồn quá lớn gây ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), âm thanh từ 85 dB trở lên có nguy cơ tổn hại đến thính giác nếu nghe trong thời gian dài, còn âm thanh trên 120 dB có thể gây hại ngay lập tức.

Trong khi đó, nhiều ảnh chụp màn hình các ứng dụng đo tiếng ồn mà người dân Java đăng lên mạng cho thấy âm thanh từ tháp loa có những lúc lên đến 130 dB.

Truyền thông địa phương đầu tháng 8 đưa tin một phụ nữ đã qua đời vì ngưng tim, được cho là do âm thanh lớn từ các tháp loa tại một lễ hội mà nạn nhân tham dự. Thính giác của những người tham gia sự kiện có tháp loa cũng bị ảnh hưởng.

Tình trạng này buộc giới chức Đông Java phải hành động. Thống đốc tỉnh Khofifah Indar Parawansa ngày 6/8 ra quy định giới hạn tiếng ồn và thời gian, địa điểm mà tháp loa có thể hoạt động.

Chính quyền Đông Java giới hạn tiếng ồn ở mức 120 dB với hệ thống loa cố định, trong khi các hệ thống di động dùng trong diễu hành hoặc biểu tình chỉ được có âm lượng tối đa 85 dB. Loa di động bị cấm ở gần trường học, bệnh viện, xe cứu thương và khu vực tôn giáo trong giờ hành lễ. Phương tiện chở loa phải đạt chuẩn tham gia giao thông, còn đơn vị tổ chức phải được cảnh sát cho phép hoạt động.

"Động thái này là vì sức khỏe và an ninh. Phải có quy định quản lý tiếng ồn, để tránh gây mất trật tự công cộng", Thống đốc Khofifah nói.

Dù vậy, chính sách này vẫn vấp phải sự chỉ trích từ giới chuyên gia. Nhà phân tích Alie Zainal, Trường hành chính công ở Malang, thành phố lớn thứ hai Đông Java, nói các quy định trên không phản ánh đúng thực tế và không dựa trên cơ sở khoa học.

Ông cho rằng giới hạn 120 dB vẫn vượt ngưỡng an toàn và chính sách này thành công hay không còn phụ thuộc vào quá trình thực hiện. "Nếu cảnh sát không hành động cứng rắn, những quy định này đều vô nghĩa", Alie trả lời Jakarta Globe.

Một nghệ sĩ chụp ảnh trước xe tải gắn đầy loa ở Malang, Đông Java, Indonesia ngày 9/8. Ảnh: AFP

Thực tế đang cho thấy lo ngại của Alie là có cơ sở. Các tháp loa ở Đông Java vẫn phát âm thanh vượt giới hạn tiếng ồn, thậm chí cả ở sự kiện có giới chức tham dự, bởi chính quyền chưa siết chặt quản lý. Các chủ sở hữu tháp loa nói họ đang đáp ứng nhu cầu của người dân, giúp tạo nguồn thu cho doanh nghiệp địa phương.

"Tôi tin những người không thích ồn ào đều không phải dân bản địa", David Stevan Laksamana, 40 tuổi, người cho thuê loa ở Malang, nói. "Tại Malang, ngành này sử dụng hàng chục nghìn lao động và đang thúc đẩy nền kinh tế".

Một số người như Daini, 61 tuổi, tin rằng tháp loa là truyền thống nên được duy trì, dù nhà của bà ở Ngantru bị nứt kính trong một sự kiện năm ngoái. "Mọi người ở đây thích những sự kiện như vậy", bà Daini nói.

Số khác lại lo sợ bị trả thù nếu lên tiếng phản đối. Có trường hợp, chủ tháp loa còn lái xe đến trước nhà người than phiền rồi mở nhạc inh ỏi nhiều giờ liền. Ahmad cũng nằm trong số này.

"Tôi chưa bao giờ dám khiếu nại với trưởng làng", Ahmad nói. "Tôi chỉ im lặng. Tôi sợ bị đe dọa nếu hé miệng".

Như Tâm (Theo AFP, Jakarta Post)