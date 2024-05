'Ác mộng' teambuilding tục tĩu, hành xác

Nhiều đồng nghiệp của tôi sợ teambuilding vì như một chuyến hành xác với những trò chơi lố lăng, hò hét, nhảy nhót vô bổ, chứ chẳng được 'xả hơi'.

Mùa du lịch cũng chính là dịp tổ chức teambuilding ở nhiều công ty. Không thể phủ nhận, sau mấy năm tạm ngưng vì dịch bệnh hay suy thoái kinh tế thì đây là thời điểm lý tưởng để mọi người tụ họp cùng nhau.

Tuy vậy, cái gì quá cũng dẫn cuộc chơi đến một kết quả không như mong đợi. Từ một hoạt động mang tính gắn kết, nạp năng lượng sau chuỗi ngày lao động vất vả, teambuilding giờ đây dần biến chất và trở thành nỗi sợ của nhiều người. Thông báo "bắt buộc tham gia" hay "phạt nóng một triệu đồng những ai vắng mặt" của lãnh đạo một số công ty từng gây sốt trên mạng xã hội thời gian trước chẳng khác gì một cái gông xiềng trói nhân viên vào những hoạt động tập thể đôi khi có phần thái quá.

Nhiều người chẳng còn mấy mặn mà với teambuilding, gọi đó là "cơn ác mộng".

Ở Việt Nam, hoạt động này có thể hiểu là việc nghỉ hè kết hợp với các hoạt động tập thể, như trò chơi đồng đội, gala tiệc tùng, cắm trại... Tùy kinh phí của mỗi doanh nghiệp mà có thể tổ chức teambuilding tại các khu du lịch (out door) hoặc là trong một tòa nhà (in door) do công ty sắp xếp.

Ngày trước, nhiều nhân viên văn phòng có kinh tế còn eo hẹp, việc xin nghỉ đi du lịch rất khó được duyệt, nên lãnh đạo đã quyết định tổ chức một dịp để tất cả có thể vui chơi, xả hơi. Tuy nhiên hiện tại, điều kiện sống đã được nâng cao thêm, và những kỳ nghỉ cùng bạn bè, gia đình đã chẳng còn quá xa xỉ. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động teambuilding ngày nay trở nên tục tĩu, vô bổ nên chẳng mấy ai mặn mà với những hoạt động này nữa.

Nhiều nhân viên văn phòng tâm sự với tôi rằng họ "né" teambuilding như tránh tà. Một số người bảo rằng họ thuộc tuýp hướng nội, và cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc, đụng chạm quá nhiều người trong các trò chơi tập thể. Vài người khác lại chia sẻ rằng đã quá tuổi để thực hiện các trò chơi vận động, hò hét cổ vũ như thời trẻ...

>> Tôi ghê sợ những trò chơi phản cảm trong teambuilding

Bên cạnh đó, việc nhiều trò chơi quá "lố" giữa nam và nữ như buộc dưa chuột ngang hông, đập bóng bằng ngực, giữ trái nho bằng miệng... cũng gây ra ác cảm cho những người tham gia. Tình đồng đội chưa biết có gắn kết được hay không, nhưng có thể thấy trước mắt là tình cảm gia đình của họ có nguy cơ bị rạn nứt từ những trò chơi phản cảm đó.

Như vậy xem ra, mục đích ban đầu là gắn kết, là xả hơi, là giảm căng thẳng của teambuilding đã không thể nào hoàn thành, mà thực tế còn mang lại sự khó chịu, không thoải mái cho nhân viên. Vì thế, với nhiều người, teambuilding chẳng khác nào một chuyến đi "hành xác".

Thật ra, teambuilding không xấu với những mục đích ban đầu, nhưng chính những người tổ chức "tệ" đang "làm rầu nồi canh" chung. Với một thế giới mở như hiện tại, tôi cho rằng việc gắn kết đồng nghiệp không chỉ nên giới hạn ở những trò chơi như thời con nít nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức chuyến đi đúng chất nghỉ dưỡng, để mọi người cùng thả lỏng tinh thần, tái tạo sức khỏe. Xen vào đó là những đêm lửa trại, trò chơi nhẹ nhàng... để giúp tất cả có cơ hội chia sẻ những tâm tư, tình cảm, từ đó kéo gần khoảng cách với nhau hơn.

Là những người đã trưởng thành, có gia đình và những mối bận tâm riêng, vì vậy, việc hò hét, nhảy nhót như thời thanh niên qua các trò chơi vận động trở nên không phù hợp ở giai đoạn này nữa. Đôi khi, không có đúng hoặc sai, mà chỉ có hợp hay không hợp mà thôi. Cuối cùng, tôi mong những người tổ chức teambuilding sẽ không để hoạt động ý nghĩa này trở thành "tệ nạn" trong mắt xã hội, như những hình ảnh chưa đẹp trước đó.

Trúc Nguyễn

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.