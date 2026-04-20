Abbott góp phần thúc đẩy lão hóa khỏe mạnh tại Việt Nam

Thông qua các giải pháp toàn diện, từ dinh dưỡng, dược phẩm đến công nghệ chẩn đoán và thiết bị y tế, Abbott đồng hành người dân chuyển từ tâm lý "khi bệnh mới chữa" sang chủ động phòng bệnh.

Thách thức từ già hóa dân số

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh - một thách thức đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội. Theo Tổng cục Thống kê, khoảng 60% người cao tuổi tại Việt Nam có sức khỏe từ yếu đến rất yếu. Cùng với tuổi tác, cơ thể dần suy giảm với những biểu hiện phổ biến như mất khối cơ, giảm khả năng vận động và suy yếu hệ miễn dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống.

Những biểu hiện này phản ánh rõ trong đời sống hàng ngày. Ở tuổi 60, bà Lê Thị Thảo (Hà Nội) nhận thấy các hoạt động quen thuộc như leo cầu thang hay dọn dẹp nhà cửa trở nên khó khăn hơn, gây đau mỏi kéo dài. Còn bà Đồng Thị Hương, mới ngoài 50 tuổi, sức bền cũng suy giảm dần, đi kèm những lần ốm vặt xảy ra thường xuyên hơn. Theo các chuyên gia, những câu chuyện đời thường ấy cho thấy nhu cầu về một mô hình chăm sóc người cao tuổi toàn diện, chủ động và bắt đầu sớm, thay vì chỉ tập trung vào điều trị khi bệnh đã tiến triển. Các mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động cũng là cơ hội để người cao tuổi duy trì khả năng vận động, sống độc lập và tiếp tục tham gia tích cực vào đời sống gia đình, cộng đồng.

Tại Lễ mít-tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4), sáng 5/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, ngành y tế đang đối mặt nhiều thách thức như bệnh không lây nhiễm gia tăng, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, nguy cơ dịch bệnh mới và vấn đề sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng. Điều này đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội, trong đó mỗi cá nhân đóng vai trò trung tâm trong việc chủ động theo dõi, duy trì và nâng cao sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe không chỉ diễn ra khi có vấn đề phát sinh mà cần được thực hiện liên tục trong suốt vòng đời.

Để hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, Việt Nam đang đẩy mạnh nhiều hành động cụ thể. Nghị quyết 282 - chương trình hành động của Chính phủ đặt mục tiêu tiến tới bảo đảm người dân được khám sức khỏe định kỳ, hướng tới mỗi người dân được khám, sàng lọc miễn phí hàng năm.

Hoạt động khám sức khỏe tại Lễ mít-tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân, sáng 5/4 tại Hà Nội. Ảnh: Mạnh Thắng

Abbott đồng hành vì mục tiêu lão hóa khỏe mạnh

Trong hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu Abbott đã và đang tham gia tích cực vào việc nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua các giải pháp toàn diện, từ dinh dưỡng, dược phẩm đến công nghệ chẩn đoán và thiết bị y tế.

Trong đó, lão hóa khỏe mạnh là một trụ cột trong chiến lược hợp tác giữa Abbott và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Từ đầu năm 2026, hai bên đã phối hợp triển khai sáng kiến "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" tại Hà Nội, tổ chức khám tổng quát, sàng lọc sớm nguy cơ bệnh lý và đánh giá sức khỏe khối cơ cho hơn 1.000 người cao tuổi.

Abbott phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai sáng kiến "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" vào tháng 1 tại Hà Nội. Ảnh: Mạnh Thắng

Chương trình giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng và lối sống lành mạnh trong việc duy trì thể trạng và chất lượng sống khi tuổi cao. Theo các chuyên gia y tế, dinh dưỡng là nền tảng giúp duy trì và phục hồi khối cơ - yếu tố quan trọng để người cao tuổi giữ khả năng vận động, tăng cường miễn dịch và sống độc lập lâu hơn.

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh", Abbott tiếp tục đồng hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai hoạt động khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí cho hàng nghìn người dân, góp phần lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

"Trước đây tôi chỉ quan tâm đến vận động, nhưng qua chương trình này mới thấy dinh dưỡng quan trọng không kém và cần cân đối cả hai," ông Trần Anh Tuấn (65 tuổi, Hà Nội) chia sẻ sau khi được kiểm tra và tư vấn sức khỏe.

Người cao tuổi tại lễ mít-tinh Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân. Ảnh: Mạnh Thắng

Ông Douglas Kuo, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam cho biết các chương trình trong khuôn khổ "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là minh chứng cho cam kết lâu dài của Abbott trong việc đồng hành Việt Nam nâng cao sức khỏe toàn dân, đặc biệt là chăm sóc người cao tuổi. "Lão hóa khỏe mạnh là nền tảng quan trọng và Abbott tự hào được chung tay giúp người lớn tuổi sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn thông qua việc chăm sóc sức khỏe chủ động và chế độ dinh dưỡng khoa học", ông khẳng định.

Kim Anh