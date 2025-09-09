ABBank ra mắt gói giải pháp tài chính cho doanh nghiệp dệt may

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) triển khai gói giải pháp tài chính với nhiều ưu đãi tín dụng, miễn phí thanh toán quốc tế, dành riêng cho doanh nghiệp may mặc và sản xuất sợi.

Cụ thể, gói giải pháp bao gồm nhiều hình thức cấp tín dụng như: cho vay bằng nhiều loại tài sản bảo đảm, cấp tín dụng không tài sản bảo đảm tối đa 80% giá trị hạn mức, tỷ lệ ký quỹ phát hành L/C từ 0%, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu tối đa 100% giá trị khoản phải thu, phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp tới 2 tỷ đồng. Doanh nghiệp xuất khẩu có doanh thu USD còn được hưởng lãi suất vay VND từ 2,35% một năm.

Gói giải pháp được ABBank thiết kế dựa trên những khảo sát thực tiễn về ngành dệt may. Ảnh: ABBank

Bên cạnh ưu đãi tín dụng, ngân hàng miễn các loại phí như: thanh toán quốc tế cho các giao dịch đủ điều kiện, giao dịch nội địa trên nền tảng ABBank Business, 12 tháng phí dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh. Đặc biệt, khách hàng được tặng tài khoản số đẹp "Tài lộc Như Ý" và cộng thêm tới 0,5% lãi suất một năm khi mở hợp đồng tiền gửi online.

Các doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu còn được hưởng gói phí ưu đãi đến 65% cho chuyển tiền TTR và 50% cho dịch vụ L/C, nhờ thu quốc tế và nội địa.

Doanh nghiệp dệt may được hưởng nhiều ưu đãi. Ảnh: ABBank

Ông Khương Đức Tiệp, Giám đốc Khối SME ABBank nhận định ngành may mặc và sản xuất sợi giữ vai trò quan trọng trong chiến lược xuất khẩu, phát triển bền vững của kinh tế Việt Nam.

"Chúng tôi xây dựng giải pháp tài chính dựa trên sự am hiểu chu kỳ sản xuất, đặc điểm kinh doanh và nhu cầu vận hành của doanh nghiệp trong ngành. Qua đây, ABBank kỳ vọng có thể hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của thị trường toàn cầu", ông Tiệp nói.

Theo ABBank, ngân hàng luôn định hướng phát triển tài chính bền vững gắn với chiến lược ESG, qua đó cung cấp giải pháp vốn phù hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị ngày càng khắt khe trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

