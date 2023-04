Aaron Ramsdale - người hùng thầm lặng của Arsenal

Trước đại chiến Liverpool, thủ thành Aaron Ramsdale chia sẻ trên trang chủ Arsenal về những thủ thành thần tượng cũng như cảm hứng được truyền từ sự cạnh tranh.

Phần lớn phong cách trong khung gỗ của Ramsdale bắt nguồn từ những ngày anh còn thi đấu ở hệ thống đào tạo trẻ của Bolton Wanderers. Thủ môn huyền thoại Jussi Jaaskelainen là chốt chặn số một của Bolton trong thời gian Ramsdale ở CLB. Khi đó, anh còn trẻ và chịu ảnh hưởng lớn từ đàn anh gốc Phần Lan, người khoác áo CLB từ 1997 - một năm trước khi Ramsdale chào đời - và có hơn 500 trận ở đội một trong 15 năm.

"Khi tôi thi đấu cho đội trẻ Bolton, Jaaskelainen là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Anh ấy là nguồn cảm hứng ban đầu của tôi", Ramsdale nói. "Có thể xem Jaaskelainen thi đấu trên sân nhà mỗi cuối tuần là điều rất quan trọng với tôi. Sau đó, tôi trở thành những người bạn thân thiết trong gia đình của Jaaskelainen, có thể trò chuyện về bóng đá cũng như chơi trong vườn với Jaaskelainen và con trai William của anh ấy, người cùng tuổi với tôi. Tôi hiện vẫn rất thân thiết với họ".

Theo Ramsdale, việc được tập luyện cùng một ngôi sao Ngoại hạng Anh từ khi còn nhỏ là điều đáng tự hào. Thủ thành người Anh kể tiếp: "Ngoài ra, HLV của Jaaskelainen tại Bolton, Fred Barber, là người đã huấn luyện tôi ở Stoke. Ông ấy vẫn đang huấn luyện ở Crewe, sau khi ở Bolton trong nhiều năm, và có một trường dạy thủ môn ở Stoke. Đây là nơi tôi đã theo học trước khi chuyển đến Bolton. Vì vậy, chúng tôi có mối liên hệ với Jaaskelainen thông qua những người khác nhau, và anh ấy chắc chắn là nguồn cảm hứng cho tôi".

Ramsdale là một trong những người đóng góp nhiều nhất cho thành công hiện tại của Arsenal. Ảnh: AFP

Jaaskelainen có ảnh hưởng lớn đến mức nhiều người vẫn có thể thấy nhiều đặc điểm của anh trong phong cách thi đấu của Ramsdale hiện nay. "Đúng, những thứ như tư thế bắt bóng", thủ thành 24 tuổi giải thích. "Tôi và Jaaskelainen có chung HLV, và ông ấy tuân thủ các nguyên tắc và dạy tất cả những người theo học trường thủ môn đó theo cùng một cách. Vì vậy, bạn có được nền tảng. Nhưng khi thấy cầu thủ nào tại Ngoại hạng Anh làm điều đó hết tuần này qua tuần khác, bạn biết đó là cách huấn luyện hiệu quả. Vì vậy, có lẽ cách tôi định vị tay và chân rất giống với Jaaskelainen. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là tiềm thức hơn, sau nhiều năm luyện tập theo cách đó với Fred. Nếu nhìn thấy điều đó ở những người mà bạn ngưỡng mộ, bạn sẽ cố bắt chước. Và khi đã thành thói quen, điều đó sẽ tồn tại mãi mãi mà bạn không cần nghĩ đến".

Nguồn cảm hứng thủ môn giai đoạn đầu sự nghiệp khác của Ramsdale là Gianluigi Buffon. Thủ thành huyền thoại Italy và nhà vô địch World Cup 2006 vẫn thi đấu ở tuổi 45 trong màu áo của Parma ở Serie B. "Ký ức thực sự đầu tiên của tôi về bóng đá và thủ môn là World Cup 2006", Ramsdale nhớ lại thời điểm còn 8 tuổi. "Đó là khi tôi nhận được chiếc áo thủ môn Italy màu vàng của Buffon. Chiếc áo đó ngắn tay, và đó có lẽ là lý do tại sao bây giờ tôi thích mặc áo ngắn. Vì vậy, Buffon có lẽ là người đầu tiên tôi ngưỡng mộ trên sóng truyền hình".

Thủ thành số một của Arsenal kể tiếp: "Buffon là thủ môn đầu tiên tôi thực sự theo dõi và thích cách anh ấy thi đấu. Tôi thích cả trang phục thi đấu của Buffon. Một thủ môn mặc áo ngắn tay, Buffon thật nổi bật và là một ngôi sao. Tôi nghĩ anh ấy còn đeo một chiếc bờm và cùng Italy vô địch World Cup 2006. Tôi không nghĩ mình học được gì từ phong cách của Buffon, nhưng muốn kéo dài sự nghiệp như anh ấy".

Jaaskelainen - người từng 56 lần khoác áo tuyển Phần Lan - khi còn thi đấu ở Bolton.

Nhưng Jaaskelainen và Buffon không phải là nguồn cảm hứng duy nhất của Ramsdale. Là thủ môn, Ramsdale nhấn mạnh việc duy trì động lực và được thúc đẩy bởi cảm giác cạnh tranh. Các thủ môn tập luyện cùng nhau hàng ngày với sự cạnh tranh lớn hơn các vị trí khác, khi chỉ có một suất bắt chính trong khung gỗ. Đây là điểm chung của tất cả các thủ môn, nhưng Ramsdale nói rằng nó cũng tồn tại ở các vị trí khác.

"Tôi nghĩ mọi thứ rõ ràng hơn ở vị trí thủ môn, bởi chỉ có một người bắt chính", Ramsdale giải thích. "Arsenal có khoảng 20 hoặc 22 người và có hai cầu thủ cho mỗi vị trí. Do đó, các vị trí đều rất cạnh tranh, ví dụ như Reiss Nelson và Gabriel Martinelli. Đó là trận chiến lớn trên sân tập và cả hai đều cống hiến hết mình trong mỗi buổi tập. Nhưng điều khác biệt với vị trí thủ môn là Nelson vẫn có thể được trao cơ hội nếu Martinelli đá chính".

Theo Ramsdale, việc cạnh tranh lành mạnh mỗi ngày như vậy giúp anh duy trì động lực và không sa sút phong độ từ khi mới bắt đầu sự nghiệp. "Khi còn ở học viện tại Bolton, tôi đã cạnh tranh với William Jaaskelainen, con trai của thủ môn nổi tiếng tại Ngoại hạng Anh, và bản thân cậu ấy cũng là thủ môn", anh kể. "Vì vậy, tôi và Will tranh suất bắt chính từ lúc 10 hoặc 11 tuổi cho đến khoảng 16 tuổi khi thi đấu cùng nhóm tuổi. Will cũng có vấn đề riêng, khi nhiều người nói rằng anh ấy chỉ được thi đấu nhờ ông bố nổi tiếng. Nhân tiện, điều đó thật kỳ quặc bởi Will là thủ thành rất giỏi".

Aaron Ramsdale

Thủ thành sinh năm 1998 nói tiếp: "Sau đó, khi trở thành một cầu thủ trẻ của học viện và ký hợp đồng chuyên nghiệp, bạn cũng muốn chứng minh rằng bạn giỏi hơn thủ môn bắt chính của đội một đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Ở độ tuổi đó, bạn có thể phải cạnh tranh với một thủ môn khác đến thử việc. Rõ ràng là bạn phải tôn trọng, nhưng đồng thời cố gắng cho họ thấy rằng đây là vị trí của bạn, đội của bạn và đồng đội của bạn. Nhưng nếu bắt đầu nghĩ quá nhiều về người khác, bạn sẽ rời mắt khỏi hoàn cảnh của mình. Vì vậy, bạn chỉ lấy động lực từ việc cạnh tranh ở một mức độ nhất định".

Hè 2021, Arsenal nhận nhiều chỉ trích khi vung tới 33 triệu USD để chiêu mộ Ramsdale từ Sheffield United, trong bối cảnh Bernd Leno vẫn thi đấu chắc chắn. Nhưng Ramsdale nhanh chóng đập tan mọi nghi ngờ khi cải thiện bộ mặt hàng thủ Arsenal, đẩy Leno lên ghế dự bị rồi sau đó phải dạt sang Fulham.

Hiện là người sở hữu chiếc áo số số một ở sân Emirates, Ramsdale cho biết xung quanh không thiếu những người luôn truyền cảm hứng và động lực để anh vươn lên những tầm cao mới. "Gia đình tôi luôn nhắc nhở tôi về những gì tôi cần phải đạt được", anh tiết lộ. "Tôi có thể đã đạt được một số điều trong sự nghiệp, nhưng chưa hề gì với nhiều người khác, đặc biệt là về việc đoạt các danh hiệu và duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm".

"Anh trai của vị hôn phu của tôi rất hâm mộ Arsenal. Vì vậy, anh ấy thường xuyên nhắc nhở tôi những gì tôi cần phải đạt được. Nhưng quan trọng vẫn là động lực đến từ bên trong. Dù không nhất thiết phải đặt ra những mục tiêu lớn, cụ thể cho bản thân, nhưng tôi có tham vọng chính là đoạt nhiều danh hiệu, hoặc sự nghiệp đỉnh cao kéo dài 15 năm và những thứ tương tự. Điều đó xuất phát từ bên trong, nhưng gia đình và bố mẹ vợ luôn ở bên để giúp thúc đẩy tôi".

Một phần động lực của thủ thành 24 tuổi đến từ việc tranh tài trong những trận cầu lớn, khi anh luôn bị kích thích bởi những khoảnh khắc quan trọng và phát triển vượt bậc trước áp lực đi kèm với chúng. "Tôi chưa bao giờ thích tập luyện, vì không có áp lực gì cả", Ramsdale giải thích. "Tất nhiên bạn phải tập luyện tốt và bạn không muốn cứ năm phút lại mắc một lỗi. Nhưng nếu mắc lỗi, tôi sẽ bắt đầu lại và tiếp tục. Đây cũng là điều mà HLV Mikel Arteta làm rất tốt, khi tạo ra bầu không khí cạnh tranh trong các buổi tập để tôi tận hưởng nhiều hơn. Ví dụ, đội thua trả tiền cho bữa tối hoặc những thứ tương tự".

Theo Ramsdale, việc khát khao thi đấu dưới áp lực lớn có thể bắt nguồn từ những ngày còn khoác áo Bournemouth, khi anh vẫn còn là thiếu niên. "Khi chuyển đến Bournemouth từ Sheffield, tôi chỉ là lựa chọn thứ ba, tức là vẫn dự các trận Ngoại hạng Anh và không thi đấu cho đội U21", Ramsdale nhớ lại. "Nhưng lúc đó tôi vẫn đang chơi cho đội U19 Anh. Chúng tôi vô địch Euro Georgia và tôi thi đấu cho U19 Anh nhiều lần hơn trong sáu tháng so với Bournemouth. Khi đó, tôi biết mình chưa ra sân ở cấp CLB nhưng phải gặp Đức ở vòng bảng giải châu Âu, và phải trình diễn tốt. Vì vậy, tôi muốn góp mặt ở những trận đấu lớn, yêu thích bầu không khí từ người hâm mộ, vì họ giúp tôi tập trung hơn và có thể cảm nhận được áp lực".

Ramsdale ăn mừng sau khi hóa giải một cơ hội nguy hiểm trong trận đấu Tottenham hồi tháng 1. Ảnh: AP

Sự nghiệp của Ramsdale bắt đầu thăng tiến từ Bournemouth, rồi sau đó là Sheffield trước khi cập bến sân Emirates đầu mùa 2021-2022. Sau khi tỏa sáng, giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng của Arsenal vào cả tháng 10 và tháng 11, Ramsdale nhận thất bại đầu tiên khi cùng Arsenal thua 0-4 trên sân Liverpool. Sau trận, anh nhấn mạnh Arsenal phải hướng đến những tiêu chuẩn như Liverpool và một phần trong phong cách của anh là lấy người khác làm chuẩn mực và luôn khao khát cải thiện.

"Tôi nghĩ với tư cách cá nhân, bạn phải làm điều đó", Ramsdale nói khi được nhắc lại về những phát biểu này. "Nhưng rõ ràng, tất cả đều thấy các số liệu thống kê về những CLB mạnh, số lần giữ sạch lưới hoặc số bàn thắng ghi được, họ đã tiến bao xa ở giải đấu và duy trì phong độ cao trong thời gian dài thế nào. Với tư cách cá nhân, bạn biết CLB nào xuất sắc nhất, đó là Man City và Liverpool trong 4 hoặc 5 năm qua. Vì vậy, chúng tôi biết tiêu chuẩn là gì và đồng thời rất phấn khích, bởi chúng tôi không muốn vươn tới đỉnh cao chỉ ở một mùa giải này. Chúng tôi muốn đây là bước đệm đầu tiên, mùa giải tới trở lại Champions League và cố gắng thi đấu tốt cả hai đấu trường".

Không thiếu cách để duy trì động lực, nhưng nếu cảm thấy khó khăn, chỗ dựa của Ramsdale là gì? "Nếu trải qua giai đoạn khó khăn hoặc cần lại động lực, bố tôi sẽ kể cho tôi nghe về ông nội Ron của tôi, người đã mất trước khi tôi chào đời", anh kể. "Nếu gọi điện cho bố, tôi sẽ nói những điều đại loại như 'Con không thể dậy để tập luyện hôm nay'. Bố tôi sẽ nhanh chóng nhắc nhở tôi nhớ xem mình đang ở đâu. Ông ấy sẽ nhắc tôi rằng ông tôi phải chọn làm giáo viên thay vì trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, vì bố của ông ấy. Do đó, tôi cần nhận ra rằng mình có đặc ân như thế nào".

"Nhưng thành thật mà nói, tôi có đủ động lực bên trong và xung quanh mình, và bố tôi không cần phải nói những điều như vậy. Hôn phu của tôi giúp tôi duy trì động lực, gia đình tôi cũng vậy và có rất nhiều thứ để cống hiến, phải không", thủ thành của Arsenal khép lại.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)