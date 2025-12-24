97 cá nhân nhận giải 'Nhà môi giới bất động sản Việt Nam 2025'

Từ gần 10.000 môi giới chuyên nghiệp hoạt động trên nền tảng, Batdongsan, 97 cá nhân xuất sắc nhất được lựa chọn trao Giải thưởng Nhà môi giới bất động sản Việt Nam 2025.

Giải thưởng Nhà môi giới bất động sản Việt Nam 2025 (Vietnam Real Estate Agents Awards – VREAA) vừa vinh danh 97 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc trong sự kiện đầu tháng 12. Con số này tương đương 1% môi giới được tuyển chọn từ gần 10.000 môi giới chuyên nghiệp đang hoạt động trên nền tảng Batdongsan, thuộc tập đoàn PropertyGuru.

Để được Batdongsan gắn huy hiệu môi giới chuyên nghiệp, người làm nghề cần đáp ứng đủ các điều kiện về số năm kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề, lịch sử hoạt động. Ngoài ra, họ cần được bộ phận chuyên môn của Batdongsan xác thực danh tính, tài khoản đăng tin.

Với anh Phan Văn Điền (TP HCM), giải thưởng tại VREAA là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình bảy năm theo nghề. Chuyển từ công việc kế toán sang môi giới bất động sản, anh từng đối mặt với sự dè dặt và thiếu niềm tin từ khách hàng. Theo anh, việc được xác nhận là "Nhà môi giới chuyên nghiệp" trên nền tảng công nghệ và được vinh danh tại giải thưởng mang lại một thước đo uy tín rõ ràng, công khai cho người hành nghề.

Batdongsan tổ chức Giải thưởng Nhà môi giới Bất động sản Việt Nam. Ảnh: Batdongsan

Cùng được vinh danh, anh Nguyễn Đình Hiệp (Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) nhận đồng thời hai giải thưởng "Môi giới khu vực miền Trung" và "Môi giới uy tín của năm 2025". Gắn bó với Batdongsan hơn một thập kỷ, anh cho rằng nền tảng công nghệ giúp sàng lọc thông tin sản phẩm, tạo nguồn khách hàng ổn định, từ đó môi giới tập trung nâng cao kỹ năng tư vấn và cân bằng lợi ích giữa bên mua và bán.

Điểm mới của mùa giải năm nay là lần đầu tiên bổ sung hạng mục dành cho doanh nghiệp, ghi nhận vai trò của tổ chức trong đào tạo và quản trị đội ngũ môi giới. Giải "Doanh nghiệp xuất sắc năm 2025" được trao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi. Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục "Doanh nghiệp nổi bật" gồm Công ty Cổ phần Bất động sản Gia Han, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Nhà Phố Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ HiFriendz, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ MqHouse và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Vingrand Center.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi nhận giải Doanh nghiệp xuất sắc năm 2025. Ảnh: Batdongsan

Ở góc độ doanh nghiệp, anh Nguyễn Hữu Bảo, CEO Công ty TNHH NeWay Home (TP HCM), đánh giá giải thưởng mang lại giá trị thực tiễn. Theo anh, sự ghi nhận từ một giải thưởng chuyên môn giúp gia tăng độ tin cậy với khách hàng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao mức độ nhận diện và tiếp cận thị trường.

Batdongsan cho biết nền tảng này đang đóng vai trò như một hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ môi giới, từ xác thực danh tính, ghi nhận lịch sử hoạt động, đến hệ thống đánh giá từ người dùng. Trên cơ sở đó, Giải thưởng Nhà môi giới bất động sản Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả giao dịch, đạo đức nghề nghiệp, tính minh bạch và đóng góp cho thị trường.

Theo ông Bạch Dương - Tổng giám đốc nền tảng Batdongsan, việc áp dụng công nghệ và các chuẩn mực đánh giá được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố niềm tin thị trường, giúp nghề môi giới phát triển theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch hơn trong giai đoạn tới.

Hoài Phương