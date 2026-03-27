9 thói quen duy trì mỗi ngày giúp giảm huyết áp

Huyết áp cao có thể kiểm soát bằng thói quen hằng ngày như ăn uống lành mạnh, giảm muối, vận động đều đặn, ngủ đủ và giảm căng thẳng.

Tăng huyết áp là một trong những bệnh lý phổ biến liên quan lối sống, thường gặp ở người có nhịp sống nhanh và căng thẳng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm trên toàn cầu, với khoảng 1,4 tỷ người trong độ tuổi 30-79 tuổi mắc bệnh năm 2024, tương đương 1/3 dân số trong độ tuổi này. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc theo dõi huyết áp định kỳ và thay đổi lối sống từ sớm.

Ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định, kiểm soát huyết áp không cần quá phức tạp. Quan trọng là duy trì những thói quen tốt mỗi ngày. Dưới đây là 9 cách đơn giản có thể giúp hạ huyết áp tự nhiên.

Giảm muối

Một trong những nguyên tắc quan trọng là giảm lượng muối trong chế độ ăn. Tiêu thụ quá nhiều natri là nguyên nhân phổ biến làm tăng huyết áp. Cắt giảm một lượng nhỏ muối mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho tim mạch. Nên đọc nhãn thực phẩm để tránh natri tiềm ẩn trong đồ chế biến sẵn, nước sốt hoặc thực phẩm đóng hộp.

Tăng thực phẩm giàu kali

Bổ sung kali cũng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát huyết áp. Kali giúp cơ thể đào thải natri và làm giãn thành mạch. Ăn một quả chuối mỗi ngày hoặc tăng cường các thực phẩm giàu kali như rau lá xanh, khoai lang, đậu có thể hỗ trợ cân bằng điện giải. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng kali.

Uống trà atiso đỏ

Uống trà atiso đỏ mỗi ngày có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và góp phần hạ huyết áp nếu duy trì đều đặn. Tuy nhiên, người đang dùng thuốc hạ huyết áp cần thận trọng, vì loại trà này có thể làm tăng tác dụng của thuốc, dễ gây tụt huyết áp.

Ăn tỏi

Tỏi cũng có lợi trong việc giảm huyết áp. Bổ sung tỏi vào bữa ăn hằng ngày với các món xào, salad, gỏi có thể giảm nhẹ cả huyết áp tâm thu và tâm trương.

Thể dục

Vận động thể chất, đặc biệt là đi bộ nhanh khoảng 40 phút mỗi ngày, là một trong những cách đơn giản nhất để kiểm soát huyết áp. Hoạt động này giúp tăng sản xuất nitric oxide, làm giãn mạch và giảm sức cản của thành mạch.

Thay một phần cà phê bằng trà xanh

Caffeine và cà phê có tác động phức tạp đến huyết áp. Thay một phần cà phê bằng trà xanh có thể mang lại lợi ích trong việc giảm huyết áp. Tiêu thụ trà xanh có thể giảm đáng kể huyết áp tâm thu (khoảng 3 mmHg) và huyết áp tâm trương (khoảng 1 mmHg) ở người khỏe mạnh.

Nếu bạn uống nhiều cà phê mỗi ngày có thể cân nhắc thay thế một hoặc vài khẩu phần bằng trà xanh không đường. Cách này không chỉ giúp giảm lượng caffeine mà còn bổ sung polyphenol - các hợp chất chống oxy hóa mà còn có lợi cho sức khỏe mạch máu.

Ăn một nắm hạt

Chế độ ăn cũng nên bổ sung các loại hạt, đặc biệt là hạt óc chó, với lượng khoảng một nắm mỗi ngày. Đây là thực phẩm giàu chất béo lành mạnh có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và huyết áp.

Kiểm soát căng thẳng

Quản lý căng thẳng và giấc ngủ cũng rất quan trọng. Dành khoảng 10 phút thiền hoặc thư giãn trước khi ngủ có thể giảm hormone stress đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn vì chúng thường chứa nhiều muối, đường và chất béo không lành mạnh. Chuyển sang thực phẩm tươi, nguyên chất, ít chế biến sẽ kiểm soát huyết áp tốt hơn.

Bảo Bảo (Theo Times of India)