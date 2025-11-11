9 dấu hiệu cho thấy đường huyết đang tăng

Lượng đường trong máu cao có thể gây ra các triệu chứng như đi tiểu nhiều, đói và mờ mắt, mệt mỏi, giảm cân không rõ nguyên nhân.

Đi tiểu liên tục, khát nước, đói nhanh, ngứa ngáy, tê tay chân, da khô và dễ nhiễm trùng xảy ra khi lượng đường trong máu cao. Chỉ số tăng cao khi vượt quá 80-130 miligam trên decilit (mg/dL) trước khi ăn và cao hơn 180mg/dL sau hai giờ dùng bữa. Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy mức đường huyết cao.

Các vấn đề về da

Tăng đường huyết có thể gây ra một số thay đổi về da như da khô, ngứa, nhiễm trùng da thường xuyên, vết thương chậm lành.

Đường huyết cao có thể gây sưng, ngứa da. Ảnh được tạo bởi AI

Nhiễm trùng thường xuyên

Lượng đường trong máu cao góp phần gây nhiễm trùng thường xuyên do phản ứng miễn dịch của cơ thể bị gián đoạn đồng thời tạo điều kiện cho một số vi khuẩn và nấm men phát triển. Nhiễm trùng đường hô hấp và đường tiết niệu rất phổ biến ở người mắc bệnh tiểu đường.

Khát nước quá mức

Khi lượng đường trong máu cao, glucose dư thừa sẽ được giải phóng qua nước tiểu, kéo nước vào nước tiểu khiến cơ thể mất thêm nhiều chất lỏng và khát nước liên tục.

Đi tiểu quá nhiều

Đi tiểu nhiều thường đi kèm với khát nước quá mức. Càng khát, bạn càng uống nhiều. Uống càng nhiều nước, người bệnh sẽ đi tiểu nhiều - tình trạng này được gọi là đa niệu.

Đói cực độ

Khi lượng glucose dư thừa được giải phóng qua nước tiểu, lượng calo từ glucose cũng được giải phóng theo. Khi đó, cơ thể không hấp thụ đủ calo cần thiết dẫn đến đói nhanh.

Mệt mỏi, giảm cân nhanh

Insulin vận chuyển glucose vào tế bào để sản xuất năng lượng. Thiếu insulin khiến lượng glucose vẫn còn trong máu, không được sử dụng và gây kiệt sức. Mệt mỏi cực độ xảy ra do cơ thể không thể sử dụng glucose từ thức ăn để tạo năng lượng đúng cách. Lúc này, cơ thể lấy năng lượng từ cơ và mỡ, dẫn đến giảm cân nhanh.

Nhìn mờ

Lượng đường trong máu cao có thể làm tăng lượng chất lỏng trong mắt, ngăn cản thủy tinh thể thay đổi hình dạng, gây mờ mắt. Nó cũng có thể làm sưng các mô mắt, dẫn đến mờ mắt. Mờ mắt thường chỉ tạm thời và hết khi lượng đường trong máu trở lại bình thường. Nếu tăng đường huyết kéo dài không được kiểm soát, người bệnh có thể bị tổn thương vĩnh viễn các mạch máu nhỏ trong mắt, lâu dần hình thành bệnh võng mạc tiểu đường, mất thị lực, mù.

Tê và ngứa ran ở tay hoặc chân

Tình trạng này có thể xảy ra khi tuần hoàn máu kém do tích tụ glucose, phổ biến hơn ở người bệnh tiểu đường trong thời gian dài. Đường huyết tăng cao còn có thể gây tổn thương thần kinh. Tình trạng này được gọi là bệnh thần kinh tiểu đường, ảnh hưởng đến bàn chân, cẳng chân, tay.

Rối loạn chức năng tình dục

Đường huyết tăng cao mạn tính có thể dẫn đến tổn thương thần kinh ở bộ phận sinh dục, rối loạn chức năng tình dục, giảm khả năng sinh sản.

Anh Chi (Theo Health)