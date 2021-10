9 con hổ trong vụ án ở Nghệ An sẽ được nuôi nhốt

9 con hổ là tang vật trong vụ án hai hộ dân nuôi nhốt hổ trái phép tại huyện Yên Thành sẽ được bàn giao cho hai đơn vị chăm sóc.

Chiều 13/10, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó phòng kế hoạch tài chính (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An) cho hay, 9 con hổ đã được Công an tỉnh Nghệ An giao lại cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở sau đó tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Qua giới thiệu của Tổng cục Lâm nghiệp, hai đơn vị ở ngoài Nghệ An đã xin nhận nuôi.

"Theo quy định, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh nơi có hai đơn vị nhận nuôi đồng ý tiếp nhận. Hai bên đã thống nhất và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục", ông Toản, nói song chưa thông tin đó hai con hổ sẽ được đưa đến địa phương nào.

Hiện 9 con hổ sức khỏe bình thường, được chăm sóc tại một khu sinh thái trên địa bàn Nghệ An.

Một trong số 9 con hổ đang được chăm sóc tại khu sinh thái trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: XH.

9 con hổ nói trên nằm trong số 17 con hổ do Công an Nghệ An và đơn vị liên quan phát hiện nuôi nhốt trái phép tại hai hộ dân ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) hôm 4/8. Trong đó, tại nhà bị can Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) nhốt 14 con; nhà của bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi) nhốt 3 con.

Các con hổ hôm đó được lực lượng làm nhiệm vụ bắn thuốc mê, cho bỏ vào lồng sắt vận chuyển tới một khu sinh thái để chăm sóc. Tuy nhiên, 8 con đã chết. Nguyên nhân chưa được công bố.

Hai chủ nuôi hổ đều đã bị khởi tố về tội Vi phạm về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, theo điều 244 Bộ luật Hình sự.

Về giải pháp thích hợp cho các con hổ còn sống, Giám đốc Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam cho rằng nên lựa chọn các vườn thú đủ khả năng nuôi dưỡng. Những con hổ khi được nuôi ở đây sẽ góp phần phục vụ mục đích du lịch sinh thái, nâng cao nhận thức giáo dục về bảo vệ động vật hoang dã....

Nguyễn Hải