Cảnh sát Anh đã bắt 86 người sau trận chung kết Euro 2021 vì nhiều hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát Anh hôm qua cho biết đã bắt giữ 86 người vì các hành vi vi phạm gồm gây rối, gây tổn hại thân thể, say xỉn và phạm pháp hình sự. Khoảng 53 người bị bắt tại sân vận động Wembley ở thủ đô London, khi cổ động viên Anh xô xát với người hâm mộ Italy và lực lượng an ninh, đồng thời phá hàng rào an ninh.

19 sĩ quan cảnh sát cũng bị thương khi nỗ lực đối phó với những cổ động viên quá khích.

Cảnh sát vây xung quanh đám đông người hâm mộ sau trận chung kết Anh - Italy tại London tối 11/7. Ảnh: Reuters.

"Trong suốt giải Euro, đa số mọi người đều theo dõi các trận đấu một cách có trách nhiệm và an toàn. Những cảnh tượng không thể chấp nhận được mà chúng tôi thấy hôm qua là do số ít người muốn lợi dụng bóng đá để thực hiện hành vi xấu xí đối với sĩ quan cảnh sát và những người khác", phó trợ lý cảnh sát trưởng Laurence Taylor cho hay.

Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra về kiểm soát an ninh trận đấu và sân vận động, sau khi video trên mạng xã hội cho thấy người hâm mộ không có vé đánh nhau với lực lượng bảo vệ và phá hàng rào an ninh bên ngoài sân Wembley trước trận đấu.

Sau trận đấu, cảnh sát chống bạo động Anh cũng phải xử lý nhiều đám đông gây rối bên ngoài Wembley khi họ ném chai lọ và hô vang khẩu hiệu chống Italy sau thất bại của đội tuyển Anh. Nhiều người tại quảng trường Trafalgar, Leicester cũng trở nên quá khích khi các cầu thủ Anh để thua ở lượt đá luân lưu.

86 người bị bắt sau trận chung kết Euro 2021 Cổ động viên quá khích phá hàng rào an ninh bên ngoài sân Wembley, London hôm 11/7. Video: Twitter/ FootballFunnys.

Trong trận chung kết Euro 2021, sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, Italy thắng Anh 3-2 ở loạt luân lưu. Đây lần thứ hai Italy vô địch châu Âu, sau lần đầu giành được trên sân nhà năm 1968.

Thanh Tâm (Theo Reuters, Evening Standard)