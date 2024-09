85 trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng đã được đưa về cơ sở bảo trợ công lập

TP HCMSở Lao động Thương binh và Xã hội đã đưa toàn bộ trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng về cơ sở bảo trợ công lập, đồng thời đề nghị đưa vụ án bạo hành trẻ ra xét xử lưu động.

Thông tin được bà Nguyễn Thành Phụng, Phó phòng Chăm sóc trẻ em - Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tại cuộc họp cung cấp thông tin về việc nhiều trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng trên đường Tô Ký, quận 12, bị bạo hành, chiều 4/9.

Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí, được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 12 cấp phép hoạt động ngày 7/7/2023; với chức năng, nhiệm vụ trợ giúp, nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, sống lang thang.

Cảnh bảo mẫu hành hạ các bé vài tháng tuổi. Ảnh: Thanh Niên

Theo bà Phụng, từ 16h hôm nay toàn bộ 85 trẻ em đã được đưa về cơ sở bảo trợ xã hội công lập là Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND quận 12 cùng các đơn vị nghiên cứu đưa vụ án ra xét xử lưu động, công khai vì đây là vụ có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em; nhằm ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ em tái diễn. Bên cạnh đó, trách nhiệm trong công tác thẩm định, cấp phép hoạt động và giám sát hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng cũng đang được làm rõ.

Theo ông Nguyễn Tăng Minh, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Mái ấm Hoa Hồng được nhận tối đa 39 trẻ nhưng đã tiếp nhận 85 trẻ, trong đó có 15 trẻ sơ sinh (dưới một tuổi) chưa đầy đủ giấy tờ. "Cơ sở do quận 12 cấp phép nên việc tiếp nhận này do cơ sở chịu trách nhiệm với chính quyền địa phương", ông Minh nói.

Hiện, TP HCM có 79 cơ sở bảo trợ xã hội, 16 công lập, 63 cơ sở ngoài công lập do thành phố và địa phương cấp phép. Phần lớn các đơn vị thực hiện theo tiêu chí an toàn, khỏe mạnh cho các bé. Hàng tháng, quý đều có báo cáo từ các cơ sở, địa phương quản lý các mái ấm nhưng chưa từng ghi nhận phản ảnh hay khuyến cáo gì về sự an toàn, chăm sóc trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM tại buổi họp báo chiều 4/9. Ảnh: Lê Tuyết

"Tiêu cực lần này có sự buông lỏng quản lý từ địa phương. Chúng tôi rất tiếc đã để lọt lưới hành vi nghiêm trọng như vậy", ông Minh nói, thêm rằng công an đã mời chủ cơ sở và 16 nhân viên gồm bảo vệ, lái xe... lên làm việc; kể cả việc thu chi của Mái ấm Hoa Hồng cũng đang được làm rõ. Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên công an chưa cung cấp thông tin.

Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, rất đáng tiếc; những tổ chức, cá nhân liên quan "chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh, không bao che". Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ có giải pháp kiểm tra để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trước đó, điều tra của báo Thanh Niên và hình ảnh trên một số trang mạng phản ánh bảo mẫu tại đây chăm sóc nhiều trẻ sơ sinh đến vài tháng tuổi. Tuy nhiên, hàng đêm, các bé bị người đàn bà 47 tuổi và một số bảo mẫu đánh, xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp; có bé bị đánh chảy máu miệng...

Mái ấm Hoa Hồng bị cảnh sát kiểm tra sáng 4/9. Ảnh: Nhật Vy

Trong sáng nay, Công an quận 12 phối hợp UBND và các cơ quan chức năng mở cuộc điều tra về hoạt động của mái ấm này. Bước đầu, nhà chức trách xác định có việc trẻ bị bạo hành; hành vi này xảy ra nhiều lần, do chính các nhân viên tại đây thực hiện.

Cơ sở này từng là khách sạn, hơn một năm nay được đổi thành Mái ấm Hoa Hồng, được truyền thông là nơi "cưu mang các thai phụ, người già có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên học sinh mang thai ngoài ý muốn...". Trên Facebook, Youtube có nhiều video giới thiệu về cơ sở này và kêu gọi từ thiện.

Lê Tuyết - Quốc Thắng