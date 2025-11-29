81 máy bay Airbus phải thay thế thiết bị điều khiển

Các hãng bay trong nước phải thay thế thiết bị điều khiển độ cao và hướng bay cho 81 chiếc Airbus 320/321, có thể gây chậm, hủy chuyến trong những ngày tới.

Tối 28/11, Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) yêu cầu các hãng hàng không trên toàn thế giới đang khai thác dòng tàu bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay). Quy định có hiệu lực từ 6h59 ngày 30/11 (giờ Việt Nam).

Trong đêm 28/11, Cục Hàng không Việt Nam đã họp khẩn với các hãng hàng không trong nước để triển khai. Cả nước có 81 trong số 169 máy bay A320/321 sẽ bị ảnh hưởng, phải thay thế thiết bị.

Máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Trong những ngày tới, một số chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện yêu cầu của nhà sản xuất. Các hãng đã rà soát, sẵn sàng vật tư, phụ tùng, phần mềm, nhân lực để triển khai ngay và đặt mục tiêu hoàn thành sớm nhất theo yêu cầu của EASA và nhà sản xuất Airbus. Các hãng cũng khẩn trương rà soát kế hoạch khai thác, đặc biệt trong các ngày 30/11 và 1/12 để điều chỉnh phù hợp, hạn chế tối đa hủy chuyến làm ảnh hưởng đến hành khách.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá đây là tình huống bất khả kháng. Để đảm bảo an toàn hàng không, hạn chế ảnh hưởng đến hành khách, Cục chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam khẩn cấp thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC và rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến hành khách.

Các hãng được yêu cầu tạo thuận lợi cho hành khách trong việc thay đổi hành trình do việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay (không thu phí đổi chuyến, hoàn vé, bố trí chuyến bay gần nhất) và thực hiện nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy.

Việt Nam đang có 14 hãng bay thương mại và chuyên dụng, khai thác 254 máy bay và đến năm 2030 dự kiến có 400 máy bay. Các hãng đang khai thác 52 đường bay nội địa và 211 đường bay quốc tế.

