8 trường THPT nhiều giải học sinh giỏi nhất TP HCM

TP HCMMột nửa trong top 8 có nhiều giải học sinh giỏi lớp 12 nhất là trường chuyên, dẫn đầu là THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Sáng 13/3, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố. Đây là lần đầu Sở cung cấp số lượng giải theo trường.

Kỳ thi năm nay có 242 trường THPT tham dự, 223 trường có học sinh đạt giải. Trong số này có 65 trường tư thục, còn lại là công lập.

Trong 8 trường có trên 100 giải, THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu với 305 giải. Tiếp theo là trường chuyên Lê Quý Đôn và chuyên Trần Đại Nghĩa, lần lượt có 202 và 177 học sinh đạt giải.

Các vị trí sau là THPT Gia Định (156 giải), Nguyễn Thượng Hiền (142), Mạc Đĩnh Chi (125), chuyên Hùng Vương (117).

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 đầu tiên của TP HCM sau sáp nhập được tổ chức ngày 4/3, có hơn 9.000 học sinh tham gia ở 11 môn. Tiếng Anh là môn đông thí sinh nhất, lên đến 1.200 em. Tiếp đến là Toán và Văn với hơn 1.000 em mỗi môn.

Ở mỗi môn, tỷ lệ giải nhất, nhì, ba lần lượt là 5-20-35% trên tổng số. Những em đạt giải nhất được thành phố thưởng 12 triệu đồng.

Lệ Nguyễn