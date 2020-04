8 tiện ích cho người dùng điện thoại di động trong Covid-19

Đổi SIM tại nhà

Khi SIM bị hỏng trong những ngày đại dịch, người dùng có thể đăng ký đổi thông qua ứng dụng, thay vì đến cửa hàng như trước. Viettel sẽ cử người tới tận nhà để giao SIM. Điều tương tự cũng được thực hiện với khách hàng mua SIM mới.

Để thực hiện thao tác này, người dùng chọn trợ lý ảo trên ứng dụng My Viettel. Tiếp theo, lựa chọn phần SIM số để đăng ký tác vụ mong muốn.

Đổi thông tin thuê bao

Trong trường hợp thuê bao chưa cập nhật thông tin, việc ra cửa hàng cũng không cần thiết. Những thuê bao đủ điều kiện có thể cập nhật thêm ngay trên ứng dụng My Viettel.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể tra cước một cách chủ động, xem lại lịch sử cuộc gọi cũng như cước phí. Ngoài ra, việc kiểm tra các dịch vụ giá trị gia tăng đi cùng với số thuê bao cũng có thể tra cứu và hủy bỏ trong trường hợp cần thiết.

Trong phần thông tin thuê bao khi chat với trợ lý ảo My Viettel, các tùy chọn sẽ hiện ra để đáp ứng nhiều nhu cầu của người dùng.

Kết nối miễn phí tới tổng đài viên

Ứng dụng cho phép người dùng kết nối trực tiếp với điện thoại viên mà không cần phải nhớ số tổng đài. Cuộc gọi hoàn toàn miễn phí và có thể lựa chọn tính năng video call một chiều hoặc hai chiều theo nhu cầu.

Một số tính năng khác như chuyển mạng giữ số, đổi SIM hay chuyển sang trả sau cũng được hiển thị sẵn. Riêng với chuyển sang trả sau, khách hàng chỉ cần thao tác trên My Viettel mà không cần phải ra cửa hàng như trước đây.

Dịch vụ LifeBox

LifeBox là dịch vụ lưu trữ, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu (tin nhắn, danh bạ, ảnh, video, file...) qua mạng Internet do Viettel xây dựng và cung cấp. Tính năng này có nhiều ưu điểm như tốc độ download, upload cao do không phải đi qua các cổng kết nối quốc tế. Dữ liệu người dùng được lưu trữ và đảm bảo an toàn với các máy chủ được đặt tại Viettel. Mỗi người dùng khi đăng ký sẽ có 10GB dung lượng lưu trữ online miễn phí. Ngoài ra, khách hàng cũng được miễn phí data 3G/4G khi sử dụng Lifebox. Nhà mạng cũng cung cấp gói lưu trữ 15 GB khi người dùng có thêm nhu cầu, với cước phí 5.000 đồng mỗi tháng.

Tiện ích từ Viettel Pay

Những tiện ích như thanh toán cước viễn thông, mua thẻ cào điện thoại, truyền hình và Internet Viettel cũng được cung cấp sẵn trên phần tiện ích từ Viettel Pay trên My Viettel.

Thay đổi số liên hệ trên hợp đồng Internet Wifi

Dịch vụ không chỉ dành riêng cho khách hàng sử dụng thuê bao di động, những thuê bao cố định, Internet... cũng có thể thao tác dễ dàng và tiện lợi với My Viettel. Việc thực hiện đổi số liên hệ trên hợp đồng, trước đây thường đòi hỏi khách hàng phải tới các điểm giao dịch, nay có thể tiến hành trên chiếc smartphone.

Bên cạnh đó, người dùng có thể tiến hành đổi mật khẩu Wifi hay tắt bật thiết bị thu phát thông qua My Viettel. Lịch sử thanh toán cước cũng được hiển thị thông qua những thao tác đơn giản.

Báo lỗi

Trong phần Chat với Viettel, trợ lý ảo My Viettel sẽ cung cấp nhiều lựa chọn trong đó có phần Khiếu nại/Báo lỗi. Bằng thao tác click, khách hàng có thể lựa chọn những lỗi mà mình gặp. Nếu gặp một lỗi hoặc khiếu nại khác so với các tùy chọn được nêu ra, người dùng có thể tự điền.

Danh mục ưu đãi

Trong ứng dụng My Viettel, phần Viettel++ còn có riêng một mục "Việt Nam ơi! Đánh bay Covid", với các danh mục ưu đãi dành gồm khóa học online, mua sách và các loại thực phẩm đảm bảo chất lượng... trong dịch bệnh.

Thu Hà