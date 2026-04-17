8 người đánh nhau náo loạn sau mâu thuẫn bài viết trên Facebook

TP HCMNguyễn Thành Đô đọc bài chia sẻ kinh nghiệm đi phượt trên Facebook thì phản bác, dẫn đến mâu thuẫn, hẹn nhóm người ra "nói chuyện" rồi đánh nhau náo loạn.

Ngày 17/4, Đô, 29 tuổi, Nguyễn Duy Huỳnh (42 tuổi), Lê Tấn Phát (25 tuổi) cùng 5 người khác bị Công an TP HCM bắt về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Những nghi can tham gia gây rối. Ảnh: Công an TP HCM

Sự việc bắt nguồn từ việc Phát và Nguyễn Đình Tuấn (17 tuổi) đăng bài chia sẻ hành trình đi phượt lên một hội nhóm trên Facebook. Cho rằng nội dung không thực tế, một số thành viên vào tranh cãi. Sau đó, Đô đăng bài trên trang cá nhân để trêu chọc hai người.

Theo điều tra, hai bên nhiều lần nhắn tin qua lại, cự cãi rồi thách thức, hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường Tân Thắng, phường Tân Sơn Nhì để "nói chuyện".

Tại điểm hẹn, nhóm Đô và đối phương tiếp tục quát tháo rồi lao vào xô xát, gây náo loạn khu vực. Công an phường Tân Sơn Nhì đã kịp thời có mặt ngăn chặn, đưa những người liên quan về trụ sở.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Quốc Thắng