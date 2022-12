Nghệ AnNguyễn Văn Hiếu, 28 tuổi, cùng 7 người tổ chức đường dây cá độ bóng đá trong mùa World Cup, giao dịch nhiều tỷ đồng.

Nguyễn Văn Hiếu (thứ 3 từ phải sang) cùng đồng phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 7/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tạm giữ 8 người tuổi từ 26 đến 48, quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh liên quan tới đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Hiếu cầm đầu.

Theo điều tra, từ khi World Cup 2022 diễn ra, Hiếu cấu kết với 7 người lập đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, giao dịch khoảng 10 tỷ đồng. Ngày 5/12, họ đồng loạt bị cảnh sát bắt, thu giữ tang vật gồm một ôtô, máy tính và nhiều điện thoại.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Phương Linh