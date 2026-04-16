8 năm hỗn loạn chiến lược đẩy Tottenham đến bờ vực xuống hạng

AnhTheo cựu HLV Andre Villas-Boas, việc liên tục thay đổi triết lý và nhân sự cấp cao qua nhiều năm là nguyên nhân chính khiến Tottenham nguy cơ rớt khỏi Ngoại hạng Anh.

Villas-Boas từng dẫn dắt Tottenham giai đoạn 2012-2013, giúp CLB đạt kỷ lục 72 điểm tại Ngoại hạng Anh mùa 2012-2013 - thành tích cao nhất khi đó cho một đội nằm ngoài top 4. Từ khi ông rời đội vào tháng 12/2013, đội bóng Bắc London liên tục thay tướng - với Roberto De Zerbi là HLV chính thức thứ chín - khiến định hướng phát triển bị xáo trộn.

HLV Roberto De Zerbi an ủi Pedro Porro sau trận Tottenham thua Sunderland 0-1 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Ánh Sáng, thành phố Sunderland, hạt Tyne & Wear, Vương quốc Anh ngày 12/4/2026. Ảnh: PA

Cuối tuần qua, trong trận ra mắt De Zerbi, Tottenham thua 0-1 trên sân Sunderland và tiếp tục đứng thứ 18 Ngoại hạng Anh với 30 điểm, kém vị trí an toàn của West Ham hai điểm, khi giải còn 6 vòng. Dù thuộc nhóm "Big 6" tại Ngoại hạng Anh và vừa vô địch Europa League 2025, quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng giờ không còn nằm trong tay đội bóng thành London.

Tottenham đã trải qua 14 trận không thắng kể từ đầu năm 2026 - thành tích tệ thứ tư trong lịch sử giải đấu, chỉ kém Derby County năm 2008 (18 trận), Sunderland năm 2003 (17 trận) và Swindon Town năm 1993 (15 trận). Cả ba đội bóng này đều xuống hạng ở những mùa giải tương ứng. Khi gặp Brighton ở vòng tiếp theo ngày 18/4, Tottenham sẽ chạm mốc 111 ngày chưa biết đến chiến thắng tại Ngoại hạng Anh.

"Đó là cú sốc thực sự", Villas-Boas nói với báo Anh Sportmail. "Trong 8 năm, bạn có những phương pháp, tư duy và cách triển khai triết lý hoàn toàn khác nhau. Điều này dẫn đến sự bất ổn hiện tại, cộng thêm áp lực khi rơi vào nhóm xuống hạng".

Theo cựu HLV 48 tuổi, áp lực trụ hạng là cực lớn, đặc biệt với những đội bóng không quen với cuộc chiến này như Tottenham. "Có những CLB và cầu thủ có kinh nghiệm trong hoàn cảnh đó và luôn tự cứu mình. Nhưng Tottenham thì khác, họ có thể gặp rất nhiều khó khăn", ông bày tỏ.

Andre Villas-Boas hiện làm chủ tịch Porto. Ảnh: Leonel de Castro

Tháng 1/2024, Villas-Boas tuyên bố tranh cử chức chủ tịch Porto. Đến ngày 27/4/2024, ông thắng áp đảo với 80% số phiếu, đánh bại đương kim chủ tịch Jorge Nuno Pinto da Costa - người đã giữ cương vị này suốt 42 năm.

Villas-Boas cũng chia sẻ kinh nghiệm ổn định lại hệ thống khi ông đảm nhiệm vai trò chủ tịch tại Porto, trong bối cảnh đội bóng gặp khó khăn tài chính. Việc kiên định với kế hoạch dài hạn đã giúp Porto trở lại mạnh mẽ, hiện dẫn đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha, vào bán kết Cup Quốc gia và tứ kết Europa League.

Ngược lại, Tottenham bị cho là thiếu tầm nhìn dài hạn. "8 HLV trong 5 năm không giúp ích gì, bởi mỗi người có phương pháp, cách chọn cầu thủ khác nhau, dẫn đến bất ổn", Villas-Boas nhận định.

Cựu HLV người Bồ Đào Nha cũng chỉ ra việc Tottenham liên tục thay đổi cấu trúc lãnh đạo, từ các giám đốc thể thao như Franco Baldini, Fabio Paratici đến Johan Lange, càng khiến CLB thiếu sự nhất quán.

Đánh giá về HLV đương nhiệm của Tottenham De Zerbi, Villas-Boas cho rằng nhà cầm quân người Italy vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế nếu được trao thời gian. "De Zerbi phải mang lại kết quả. Nhưng với hợp đồng dài hạn, có thể CLB đã nhận ra vấn đề bất ổn trước đây và kỳ vọng ông ấy tạo ra sự ổn định", ông phân tích. "Ngay cả khi xuống hạng, họ vẫn có thể trở lại nhờ cơ sở hạ tầng, chất lượng đội hình và nguồn lực sẵn có".

Villas-Boas thuộc nhóm HLV đỉnh cao hiếm hoi không từng thi đấu chuyên nghiệp, thậm chí chưa chơi bóng quá cấp độ trẻ. Ông khởi nghiệp tại Academica rồi gây tiếng vang khi dẫn dắt Porto giai đoạn 2010-2011, giành 4 danh hiệu và trở thành HLV trẻ nhất vô địch châu Âu với chức vô địch Europa League cùng Porto mùa 2010-2011. Sau đó, Villas-Boas dẫn dắt Chelsea, Tottenham ở Ngoại hạng Anh rồi chuyển đến Zenit Saint Petersburg - nơi ông giành 3 danh hiệu. Cựu HLV người Bồ Đào Nha sau đó dẫn dắt Shanghai SIPG giai đoạn 2016-2017 và Marseille 2018-2021, rồi đảm nhiệm vai trò chủ tịch tại Porto.

Hồng Duy (theo Daily Mail)