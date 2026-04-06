8 màu trang phục giúp người da ngăm trông cuốn hút

Tạp chí Vogue nhận xét vàng mù tạt là "vũ khí lợi hại" của da ngăm. Nó khiến làn da trông khỏe khoắn và tỏa sáng thay vì bị xỉn màu. Bạn có thể phối áo màu này cùng các món màu trung tính như đen, trắng, be, xám để tạo vẻ thanh lịch. Ngoài ra, nó cũng hợp với tông màu đất như nâu, đỏ nâu, tạo vẻ cổ điển, hoặc các tông màu tương phản như xanh navy, xanh rêu để tạo sự nổi bật.
Xanh cobalt (xanh hoàng gia) là sự lựa chọn hiện đại và không bao giờ lỗi mốt dành cho người có làn da bánh mật. Dễ nhất là bạn có thể mặc màu này cùng trắng, đen. Ngoài ra, nó còn hợp với màu tím, mang lại hơi hướng cổ điển và nghệ thuật. Để tông da sáng hiệu quả nhất, bạn nên kết hợp cùng cam đất hoặc các phụ kiện màu vàng đồng.
Người da ngăm còn hợp với màu trắng ngà, kem, thay vì trắng tinh. Theo Vogue, trắng tinh dễ tạo độ tương phản quá gắt, có thể khiến bạn trông đen hơn.
Nâu cũng nằm trong nhóm màu phù hợp với người da ngăm. Nó tạo nên vẻ ngoài cổ điển và thanh lịch. Bạn có thể kết hợp cùng xanh rêu, gợi liên tưởng đến thiên nhiên, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Ngoài ra, nếu thích sự nữ tính, hồng phấn, hồng đất là tông màu đẹp khi phối cùng nâu.
Đỏ burgundy được xem là màu vô địch tôn da, tạo nên chiều sâu, quyến rũ và bí ẩn. Ngoài các màu trung tính, hãy phối nó cùng vàng đồng, nâu, cam đất, xanh olive.
Theo Vogue, xanh olive đồng điệu với sắc tố da ngăm, giúp vẻ ngoài trông khỏe khoắn và sang trọng. Kết hợp xanh olive cùng kem, be, trắng ngà được cho là công thức phối đẹp nhất, giúp sáng da. Khi đi cùng màu đen, tổng thể trông quyền lực và được xem là lựa chọn an toàn, không bao giờ lỗi mốt. Bạn còn có thể phối màu này cùng xám đậm để thể hiện vẻ hiện đại, chuyên nghiệp.
Màu cam gợi nhớ đến hoàng hôn, giúp gương mặt bạn thêm hồng hào và tràn đầy sức sống. Không như nhiều người nghĩ, đây là màu tương đối dễ phối. Nếu muốn trang phục trông sáng sủa, thanh thoát và hiện đại, hãy kết hợp cùng trắng, kem, be. Để tạo tương phản, mang lại vẻ ngầu, hãy chọn đen. Màu nâu khi đi cùng cam tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, trông tinh tế và sang. Người thích nổi loạn có thể phối cam với xanh dương, xanh lá.
Khác với màu be sáng dễ làm da bị xỉn, be đậm có sắc độ gần với tông da tự nhiên, giúp vẻ ngoài trông sang. Để gương mặt trông trắng hơn, hãy kết hợp trắng ngà, xanh dương nhạt. Nếu muốn tạo sự tương phản, đen, xanh navy và nâu đậm là sự lựa chọn hấp dẫn. Be đậm còn có thể đi cùng xanh olive, mang lại phong cách phóng khoáng, tự do.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest