8 loại thực phẩm giúp tăng số lượng tinh trùng

Hải sản, trái cây, rau củ, các loại hạt, quả hạch, socola đen, thịt đỏ, trứng giúp tăng số lượng tinh trùng và khả năng sinh sản ở nam giới.

Tình trạng ít tinh trùng, tinh trùng không đủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và khiến nam giới khó thụ thai tự nhiên. Một số nghiên cứu đã làm rõ mối quan hệ giữa thực phẩm và khả năng thúc đẩy quá trình sản xuất tinh trùng ở nam giới. Những loại thực phẩm dưới đây có thể giúp tăng số lượng tinh trùng.

Hải sản

Tôm, hàu và cá béo là các loại hải sản mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe sinh sản của nam giới. Hàu được xem là một loại "thuốc kích thích sinh lý" tự nhiên dành cho phái mạnh bởi chúng chứa một lượng kẽm tương đối dồi dào. Kẽm hỗ trợ quá trình sản xuất testosterone, tinh dịch và tinh trùng ở nam giới. Hàu sẽ giúp tăng số lượng tinh trùng và tinh dịch, đồng thời cải thiện tốc độ di chuyển của tinh trùng.

Tôm cũng chứa nhiều selen và vitamin E hỗ trợ tăng cường số lượng và chất lượng của tinh trùng. Đàn ông tiêu thụ nhiều cá béo như cá ngừ, cá hồi cũng có số lượng tinh trùng cao hơn những người ăn ít.

Trái cây

Nhiều loại trái cây có thể tăng cường khả năng sản xuất tinh trùng ở nam giới như lựu, bơ, quả mọng, chuối... Lựu là loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có khả năng làm tăng mức độ và chất lượng của quá trình sản xuất tinh trùng. Để tăng số lượng tinh trùng, đàn ông có thể ăn lựu trực tiếp hoặc uống nước ép lựu mỗi ngày.

Chuối giàu magie, vitamin B1 và C giúp kích thích quá trình sản xuất tinh trùng và cải thiện khả năng di chuyển của chúng. Một loại men gọi là bromelain có trong chuối có thể mang lại lợi ích tương tự. Chuối cũng giúp điều chỉnh lượng hormone giới tính trong cơ thể và cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới.

Chuối kích thích quá trình sản xuất tinh trùng và cải thiện khả năng di chuyển của chúng. Ảnh: Freepik.

Quả bơ chứa nhiều vitamin E, một chất chống oxy hóa giúp cải thiện khả năng sống sót của tinh trùng. Các axit béo thiết yếu trong bơ cũng hỗ trợ quá trình sản xuất tinh dịch. Trong khi đó, các quả mọng như mâm xôi, dâu tây, việt quất có chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh. Vitamin C sẽ giúp ngăn chặn tác động của các gốc tự do gây hại cho tinh trùng, đồng thời cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng.

Rau củ

Các loại rau lá xanh rất tốt cho sức khỏe vì giúp điều hòa nhiều hoạt động trong cơ thể, bao gồm quá trình sản xuất tinh trùng. Rau chân vịt là một loại rau lá xanh giàu kẽm và axit folic cần thiết cho sự phát triển của tinh trùng. Ăn rau chân vịt thường xuyên sẽ giúp tăng khả năng sinh sản ở nam giới.

Măng tây là một loại rau khác có lợi cho phái mạnh. Măng tây giàu vitamin C giúp bảo vệ tinh trùng khỏi các gốc tự do gây hại, đồng thời giúp tăng số lượng tinh trùng và cải thiện tốc độ "bơi" của chúng. Cà rốt có thành phần giàu beta-carotene, một chất chống oxy hóa khác có thể mang đến những lợi ích tương tự đối với sức khỏe sinh sản của nam giới.

Các loại hạt

Ngoài chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như chất xơ, chất béo không bão hòa đơn và đa, vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất, các loại hạt còn chứa folate, một loại vitamin B có tác động tích cực đến số lượng và chất lượng tinh trùng. Nhiều nghiên cứu cho thấy, mức folate trong cơ thể thấp có thể làm giảm mật độ và làm hỏng ADN của tinh trùng. Một trong những loại hạt có lợi cho khả năng sinh sản của nam giới là hạt bí.

Quả hạch

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các loại quả hạch có thể giúp cải thiện số lượng, chất lượng và chức năng của tinh trùng. Trong đó, quả óc chó chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit béo omega-3 có khả năng tăng cường sức khỏe của tinh trùng. Các loại quả hạch giàu chất chống oxy hóa khác như hạnh nhân, hồ đào, hạt thông và hạt phỉ cũng mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe sinh sản của nam giới. Mỗi ngày, nam giới nên ăn khoảng 30 gam quả hạch nhưng nên tránh các loại được phủ socola hoặc thêm đường.

Các loại quả hạch như quả óc chó sẽ mang lại lợi ích đối với sức khỏe sinh sản của nam giới. Ảnh: Freepik.

Socola đen

Socola đen được xếp vào nhóm các loại thực phẩm rất tốt để cải thiện số lượng tinh trùng. Loại thực phẩm này có chứa một amino acid gọi là L-Arginine giúp tăng khối lượng tinh trùng và tinh dịch. Ngoài ra, socola đen cũng giúp cải thiện khả năng đạt đến cực khoái của nam giới. Socola càng nhiều cacao thì càng có lợi.

Thịt đỏ

Các loại thịt đỏ như thịt bò là nguồn cung cấp kẽm rất dồi dào. Thịt bò cũng giàu axit folic và selen có khả năng cải thiện sức khỏe của tinh trùng. Tuy nhiên, nam giới nên tránh tiêu thụ các loại thịt đã qua chế biến hoặc có nhiều mỡ.

Trứng

Trứng là một lựa chọn giúp tăng số lượng và chất lượng tinh trùng ở nam giới nhờ thành phần chứa nhiều protein và vitamin E. Việc ăn trứng hằng ngày cũng giúp bảo vệ tinh trùng khỏi các gốc tự do gây hại, từ đó cải thiện khả năng thụ tinh.

Phương Quỳnh (Theo Healthline, FirstCry)